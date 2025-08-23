琵琶女神「收IG留言求約砲」　公開截圖不忍了：不會羞恥嗎？

記者王靖淳／綜合報導

「琵琶女神」丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，近年跨足YouTube領域的她，平時除了會拍片與分享日常之外，同時也不忘會透過社群與粉絲互動。今（23）日她在IG限動公開一張網友的留言截圖，透露對方約她出來發生關係，讓她感到相當噁心。

▲丘涵有「琵琶女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

透過丘涵公開的截圖可見到，有名男網友對她提出「妳能不能給我跟妳做愛打炮一次」的噁心要求，接著還表示「我剛剛看到妳了。」該網友更將丘涵視為唯一救贖，在留言中不斷哀求：「我還是覺得只有妳這一位女生可以真的拯救我...把我從深淵中拉起來...解救我。」此外，該網友強調自己和丘涵的地緣關係，表示「妳同樣跟我一樣是桃園中壢人」，妄想藉此拉近距離，並要求丘涵透過IG私訊回覆他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丘涵公開網友的噁心留言。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

面對男網友如此誇張的騷擾言論，丘涵選擇不再姑息，勇敢地將對話截圖公開。她坦言，為了保護粉絲，已經盡可能將截圖縮小，但內心的厭惡感依舊強烈，直言「還是覺得很噁心反胃。」她也忍無可忍地對該名網友提出質疑，痛斥：「在公開平台上留下這些噁心言論，真的不會感到羞恥嗎？」