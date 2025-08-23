愛雅「排卵試紙驗孕」被罵白癡　首揭真相：可以對孕婦友善點嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。今（23）日她再度發文，透露自己收到一名網友的私訊，對方以嚴厲的口吻指責她：「排卵試紙兩條線≠懷孕，不要誤導大眾，白癡。」讓她感到既錯愕又無奈，同時也喊話：「可以對孕婦友善點嗎？」

▲愛雅14日公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅坦言這是自己第一次被網友罵白癡，當下完全一頭霧水。面對這位網友的私訊，愛雅並未動怒，反而解釋當時她正處於月經延遲的孕傻時期，身為新手準媽媽，對於許多懷孕初期的知識確實不懂。她回憶，當時家裡剛好只剩下排卵試紙，在情急及困惑之下才會使用，但後續仍有買多支驗孕棒反覆確認，最終也有去醫院尋求醫生確認，並非如該網友所稱的誤導大眾。

▲愛雅被網友罵白癡。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅表示，這個過程讓她深刻體會到，「當媽媽的第一步，就是在慌亂和期待中慢慢學會成長。 」對於網友的批評，她也溫柔地回應對方：「謝謝你的健康教育課，但…對孕傻的新手，友善一點會更好喔。」最後她也在文末留下「可以對孕婦友善一點嗎」、「不只是對孕婦 可以對整個世界友善一點嗎」的標籤，期盼能多一些溫暖的交流。