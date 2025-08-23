王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，親民大方的形象深受廣大朋友喜愛，最新一集邀請到王識賢，因應對方演出的戲劇角色，來到刺青店體驗一下當老大的感覺。而王識賢飾演黑道角色相當傳神，其實跟童年環境有關係，從小住大稻埕，家裡又開茶藝館，領受到一些相關文化，便融入角色裡。

▲胡瓜(左)與王識賢一起刺青。（圖／下面一位）



胡瓜和王識賢認識時他是歌手身分，有著許多膾炙人口的歌曲，像《雙人枕頭》、《雪中紅》等等，經典歌曲也讓胡瓜讚嘆。但王識賢面露無奈，表示當時歌紅人不紅，沒有什麼打歌機會，王識賢也證實，那時想要上胡瓜的節目宣傳真的頗有難度，只能在一旁默默地望著。

▲胡瓜訪問王識賢。（圖／下面一位）

王識賢透露，其實《家後》原本是鄭進一寫給他的，對方甚至在電話中邊唱邊哭了起來，不過王識賢覺得自己駕馭不了這首歌，認為江蕙唱一定紅，便把此曲讓給了對方，後來還被笑是傻瓜。



談到得獎，王識賢爆料有一年報紙在比誰金曲獎槓龜了最多次，原本已經槓龜8次的王識賢不想要再繼續報名，結果看到榜首是胡瓜，讓他燃起了一些信心，再鼓起勇氣，也如願得獎，在一旁的胡瓜聽到哭笑不得，不過胡瓜豁達大方的態度也讓王識賢敬佩。



而王識賢踏入戲劇的起源，起初是唱了戲劇的主題曲，劇組看王識賢的外型還不錯，便問他對拍戲有沒有興趣，只不過要到泰國拍攝，但經費不足所以沒有酬勞，王識賢也欣然答應，結果也是人生第一次出國的他不曉得泰國天氣炎熱，便帶了許多厚重的衣服，鬧出了一個小烏龍，讓他至今想起來還是印象深刻。