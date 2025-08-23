獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

記者蕭采薇／台北報導

萬眾矚目的國片《角頭－鬥陣欸》上映後，一舉空降全台票房冠軍寶座，單日票房更超越同期強片《鬼滅之刃劇場版無限城篇》。然而《角頭2：王者再起》，卻是「角頭系列」唯一無法在串流平台看到的電影，因此也引發關於版權的猜測，對此「角頭之父」張威縯也親自解答。

▲《角頭－鬥陣欸》空降全台票房冠軍寶座。（圖／記者黃克翔攝）

《角頭－鬥陣欸》的票房告捷，無疑為台灣電影市場注入一股活水，再次證明「角頭宇宙」在台灣影壇的強大號召力與市場潛力。隨著熱映，不少影迷也掀起一股「角頭宇宙」回顧熱潮，希望能重溫前幾部作品的精彩內容。

然而，許多觀眾在各大串流平台搜尋後卻驚訝發現，唯獨《角頭2：王者再起》遍尋不著其蹤影，成為「角頭宇宙」中唯一「流亡在外」的孤兒，引發外界對於《角頭2》版權歸屬的諸多揣測。

▲《角頭2：王者再起》是唯一無法在串流平台看到的集數。（圖／理大國際提供）

事實上，業界的確盛傳「角頭」系列的監製張威縯（宏哥）因故未能取得《角頭2：王者再起》的版權，才導致其他集數能順利上架Netflix，唯獨《角2》獨自飄零。然而，針對此傳聞，張威縯監製今日特地向《ETtoday星光雲》澄清，親自解開《角頭2》版權之謎。

張威縯表示：「我們確實擁有《角2》的版權，只是因為和原本的串流平台合約到期，現在是換約階段，但這部分處理起來比較複雜，所以還沒有上架。」他進一步坦言，本來是想將《角頭2：王者再起》與《角頭－大橋頭》一同洽談上架事宜，但當時正忙於籌備新的故事，張威縯有些不好意思地說：「結果一忙起來就忘了《角2》。」

▲「角頭宇宙」系列監製張威縯。（圖／記者周宸亘攝）

對於外界盛傳《角頭2》版權不明，甚至有「版權在顏正國那邊」的說法，張威縯也表示有所耳聞，並鄭重澄清：「沒有啦！真的是我們公司的。」此番說明，徹底釐清了外界對於《角頭2：王者再起》版權歸屬的疑慮，也讓期待回顧該片的影迷們吃下一顆定心丸。