Melody早起「腰不能動」超音波結果出爐　代班沈玉琳義不容辭

記者葉文正／台北報導

藝人Melody今天出席「自信開口說英文」活動，她認為最好的關心就是不打擾沈玉琳，也深信他會很快康復，但談到自己，卻透露今早出意外：「我一早起來突然腰部僵硬，我還以為是腎出問題，還趕快去做超音波跟復健，幸好現在好很多。」





▲Melody出席活動。（圖／讀者提供）

過去的搭檔沈玉琳罹患血癌，Melody持續一樣的看法：「最好的關心就是不打擾，玉琳哥發文也講的很詳細，我認識哥的作風，相信他很快康復，他面對這樣的事，雖然是突發的事情，還是很有擔當。」她表示如果需要她代班，雖然時間蠻忙的，但有機會一定義不容辭，據了解她這兩天將與小孩飛美，未來將台美兩地當空中飛人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Melody即將飛美。（圖／讀者提供）

而Melody之前認了交往新男友，今天也被問七夕怎麼過，她笑說：「怎麼又有情人節？怎麼有個情人節是跟鬼月放在一起的？我的人生只有孩子跟工作，我們也很忙碌，不會互相送禮，要禮物自己買，我的人生在意的是孩子跟工作，請大家給我一點空間，我也是46歲的婦女了。」

▲Melody提到自己早上突然腰不能動。（圖／記者葉文正攝）

而搭檔沈玉琳身體出狀況，Melody則坦言：「我很怕死，我一有怎樣就會立刻看醫生，我今天早上起床發現腰不能動，早上還跑去復健加上做超音波，還以為是腎有問題，想想可能是昨晚追劇看四集《生萬物》造成側腰僵硬，臀中肌也受影響，下次追劇要買一個架子卡著，也要照顧身心靈健康，身心要保持開朗。」