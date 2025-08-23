「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男3月與交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）結婚後，不時會分享小倆口私下的真實互動。近日格外引起討論的是，Lucy突然脫口「沒有人要跟我過情人節了」，頓時讓大批粉絲關心她和黑男的感情狀況。

▲Lucy本來要在情人節穿這件黑色戰袍。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



Lucy 22日在Instagram限時動態上傳一張自拍照，「本來買來要下週情人節穿」，只見她單穿一件黑色繞頸背心，相當映襯白皙膚色，低胸剪裁則讓她的渾圓半球呼之欲出，火辣戰袍備受讚美。

▲Lucy身材本來就很好。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



話鋒一轉，Lucy附上一個不失禮貌的笑容圖案說，「但沒有人要跟我過情人節了謝謝」，瞬間掀起粉絲討論。過了一小時，她才更新動態要大家別緊張，「是他（黑男）下週在馬來西亞，歡迎馬來西亞的朋友去找他配對。」

▲黑男情人節當天在海外工作。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



事實上，Lucy婚後曾被問到「不會介意黑男整天找美女拍影片嗎」，而她當時的態度相當淡定。她解釋伴侶相處時間拉長後，其實很多事情不用特別說出口都能懂，「他想做什麼在想什麼我都看得透透的，他拍這類型的節目我也懂現在節目不好做，而他又希望生存下去」，更重要的是她相信老公的為人，「我尊重他。」