邵雨薇「解開胸前鈕釦」外露內衣
鬼月轉運「5生肖」公開
女神也是一般人！金泰希在鏡頭前哭了
「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男3月與交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）結婚後，不時會分享小倆口私下的真實互動。近日格外引起討論的是，Lucy突然脫口「沒有人要跟我過情人節了」，頓時讓大批粉絲關心她和黑男的感情狀況。

▲▼黑男,Lucy。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

▲Lucy本來要在情人節穿這件黑色戰袍。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

Lucy 22日在Instagram限時動態上傳一張自拍照，「本來買來要下週情人節穿」，只見她單穿一件黑色繞頸背心，相當映襯白皙膚色，低胸剪裁則讓她的渾圓半球呼之欲出，火辣戰袍備受讚美。

▲Lucy身材本來就很好。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

話鋒一轉，Lucy附上一個不失禮貌的笑容圖案說，「但沒有人要跟我過情人節了謝謝」，瞬間掀起粉絲討論。過了一小時，她才更新動態要大家別緊張，「是他（黑男）下週在馬來西亞，歡迎馬來西亞的朋友去找他配對。」

▲▼黑男,Lucy。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

▲黑男情人節當天在海外工作。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

事實上，Lucy婚後曾被問到「不會介意黑男整天找美女拍影片嗎」，而她當時的態度相當淡定。她解釋伴侶相處時間拉長後，其實很多事情不用特別說出口都能懂，「他想做什麼在想什麼我都看得透透的，他拍這類型的節目我也懂現在節目不好做，而他又希望生存下去」，更重要的是她相信老公的為人，「我尊重他。」

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

