8月25日星座運勢／水瓶前任主動聯繫想敘舊 獅子座被告白機會大增
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：上班按部就班
感情：前任有意敘舊
財運：投資多聽多看
幸運色：紅磚色
貴人：雙子
小人：射手
工作：穩定自己腳步
感情：敞開坦承心聲
財運：考量自身能力
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：熱誠應對工作
感情：維持和諧家庭
財運：恐需花錢消災
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：天秤
【土象星座】
工作：聽從老闆指示
感情：展現個人風度
財運：把握趨勢錢財
幸運色：可可色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：別被挫折打敗
感情：今日較為失望
財運：平衡利益糾紛
幸運色：霧紫色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：更加恪盡職守
感情：不再消耗感情
財運：賺取儲蓄並行
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【水象星座】
工作：不必言詞苛刻
感情：交往指日可待
財運：獲利可達預期
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：盡量和顏悅色
感情：睜一眼閉一眼
財運：可花點錢放鬆
幸運色：奶茶色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：增益自身能力
感情：恩愛情比金堅
財運：分擔家庭開支
幸運色：湖水綠
貴人：雙魚
小人：摩羯
【火象星座】
工作：刁難不做回應
感情：維持彼此和諧
財運：存款多做規劃
幸運色：藕粉色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：多多幫助他人
感情：考慮接受追求
財運：主動創造金錢
幸運色：抹茶色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：慎重注意細節
感情：溫柔對待對方
財運：不再投入資金
幸運色：焦糖色
貴人：天秤
小人：雙子
民俗說法僅供參考
