ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AKIRA甜曝與林志玲「幾乎不吵架」
內耗型人格「5大特徵」
挨轟太暴露！權恩妃首吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾國 吳宗憲 呂頌賢 圭賢 王陽明 鄭人碩 蔡振南 范姜彥豐

8月25日星座運勢／水瓶前任主動聯繫想敘舊　獅子座被告白機會大增

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：上班按部就班

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：前任有意敘舊

財運：投資多聽多看

幸運色：紅磚色

貴人：雙子

小人：射手

雙子座

工作：穩定自己腳步

感情：敞開坦承心聲

財運：考量自身能力

幸運色：金箔色

貴人：獅子

小人：金牛

天秤座

工作：熱誠應對工作

感情：維持和諧家庭

財運：恐需花錢消災

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座

工作：聽從老闆指示

感情：展現個人風度

財運：把握趨勢錢財

幸運色：可可色

貴人：魔羯

小人：水瓶

金牛座

工作：別被挫折打敗

感情：今日較為失望

財運：平衡利益糾紛

幸運色：霧紫色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座

工作：更加恪盡職守

感情：不再消耗感情

財運：賺取儲蓄並行

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：不必言詞苛刻

感情：交往指日可待

財運：獲利可達預期

幸運色：淺藍色

貴人：金牛

小人：獅子

天蠍座

工作：盡量和顏悅色

感情：睜一眼閉一眼

財運：可花點錢放鬆

幸運色：奶茶色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

雙魚座

工作：增益自身能力

感情：恩愛情比金堅

財運：分擔家庭開支

幸運色：湖水綠

貴人：雙魚

小人：摩羯

【火象星座】

牡羊座

工作：刁難不做回應

感情：維持彼此和諧

財運：存款多做規劃

幸運色：藕粉色

貴人：處女

小人：牡羊

獅子座

工作：多多幫助他人

感情：考慮接受追求

財運：主動創造金錢

幸運色：抹茶色

貴人：水瓶

小人：獅子

射手座

工作：慎重注意細節

感情：溫柔對待對方

財運：不再投入資金

幸運色：焦糖色

貴人：天秤

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

9小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

11小時前

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

18小時前

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

1小時前

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

13小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

范姜彥豐屢傳婚變粿粿！MV導演1句話疑說溜嘴　曝好友「心情低落」

范姜彥豐屢傳婚變粿粿！MV導演1句話疑說溜嘴　曝好友「心情低落」

15小時前

高爾宣、芮德二胎性別公開了！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

高爾宣、芮德二胎性別公開了！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

10小時前

毀滅式爆料許凱！許荔莎受封「魔嫂」　宣布休戰半個月原因曝光

毀滅式爆料許凱！許荔莎受封「魔嫂」　宣布休戰半個月原因曝光

12小時前

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

21小時前

SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

10小時前

熱門影音

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看
Melody開課教英文　You know～Try it！

Melody開課教英文　You know～Try it！
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」
米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢
藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

看更多

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前1

林國基秀600萬柏金包遭疑「帶假包上節目」　曾送精品包鑑定被打臉

23分鐘前1

全球OTT獎揭曉！鍾欣凌頒獎給林廷憶…《化外之醫》奪最佳亞洲內容

35分鐘前1

8月25日星座運勢／水瓶前任主動聯繫想敘舊　獅子座被告白機會大增

1小時前312

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

1小時前1

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

1小時前2

安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照…經紀人回應

6小時前75

甩肉31公斤！Joeman首曝瘦身真相「再拖罹1病」　醫警告不可逆

9小時前32

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

10小時前71

AKIRA上日本節目聊婚後生活！甜曝與林志玲「幾乎不吵架」閃瞎眾人

10小時前124

SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝
    9小時前62
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00161
  3. 《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝
    11小時前189
  4. 《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言
    18小時前61
  5. 欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
    1小時前66
  6. 快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了
    13小時前382
  7. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  8. 范姜彥爆婚變！MV導演說溜嘴
    15小時前66
  9. 高爾宣、芮德二胎性別公開！
    10小時前6
  10. 許荔莎宣布休戰半個月原因曝光
    12小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合