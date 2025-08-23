言承旭客串1天1夜受傷！李㼈被李紫嫣爆料「講話大聲」　虧欠好友喊想認乾爹

記者蕭采薇／桃園報導

2025桃園電影節23日盛大開幕，由李㼈監製並和女兒李紫嫣主演的《突破：三千米的泳氣》，也做完影展開幕片登場。父女首度合作，李㼈坦言，為了掌控進度，不免在現場講話比較大聲。而客串演出的言承旭不但一口答應，還因此和經紀人吵架。

▲《突破：三千米的泳氣》李㼈、李紫嫣，父女首度合作。（圖／桃園電影節提供）

李㼈首次擔任監製，特別感謝好友、好兄弟願意力挺客串，「像太保哥也是一句話就飛過來，還跟經紀人翻臉，因為真的沒時間，結果經紀人氣到罵三字經！」太保則在一旁表示：「他的第一部電影，我一定要來演。」李㼈則感動的說：「要不是已經叫哥了，我想叫他乾爹！」

言承旭則是特地抽空回台拍攝一天一夜，還因此和經紀人起了爭執，最後還拍到受傷，讓李㼈心疼的說：「這個弟弟我這輩子一定會很疼他！」他透露整部戲花了7千萬，換句話說至少要賣1.4億，「正能量電影本來就不多了，但非常有信心大家會喜歡」，更透露目前已有破百場包場。

▲《突破：三千米的泳氣》導演安景鴻今率領李㼈、李紫嫣、范逸臣、太保、翁家明、翁琪兒等人一同出席開幕式。（圖／桃園電影節提供）

李紫嫣擔任爸爸首部電影的女主角，李㼈則大讚女兒：「她表演的東西是完全沒問題的，資質滿好！」被問到是遺傳誰？李㼈當場驕傲又開玩笑地回應：「不好說啦！」李紫嫣則說，爸爸是公私分明的人，在片場雖然會大聲，但一休息又會關心的問：「妳要吃什麼？」

李紫嫣也用努力回報父親，泡在水裡7、8個小時，甚除了李㼈父女，翁家明和翁琪兒父女檔也一同演出，翁家明感性說道最大收穫就是跟女兒同框，「她媽媽（俞小凡）一直抱怨都沒機會，下次有機會找太太一起！」《突破：三千米的泳氣》預計10月3日在台上映。

▲《突破：三千米的泳氣》李㼈、李紫嫣，父女首度合作。（圖／桃園電影節提供）

今年桃影邀請多位日本影人越洋來相聚。本屆有《風的真心》、《一切無所不在》兩部作品登上桃影的沖繩性格男星尚玄，以及包括《一切無所不在》在內的「巴爾幹三部曲」旅居日本的馬來西亞裔導演林家威、來自澳門演員的蘇嘉慧；優雅沉靜的《無骨燈籠》導演木庭撫子與製片木庭政民夫妻檔、《孤獨樂園》導演片嶋一貴等人，近距離成就與觀眾的「一期一會」。

▲桃園電影節今年擴大舉辦。（圖／桃園電影節提供）

「特別放映」單元中，特邀在國際影壇掀起轟動的史詩級紀錄片《里斯本丸沉沒》，導演方勵為了挖掘掩埋八十多年的感人真相，花了八年時間，走遍日本、美國、英國尋訪當事人，重現1942年中國漁民在日軍槍林彈雨中，搶救出將近四百名落海盟軍戰俘的歷史現場。方勵此次專程到桃影與台灣觀眾面對面，講述這段幾乎被遺忘的故事。台灣新電影教母焦雄屏也陪同方勵一起出席開幕式，她盛讚「里斯本丸沉沒」的歷史效應驚人強大，就連英國眾議員都公開質詢「為什麼英國人拍不出來這種電影？」

▲《里斯本丸沉沒》製片焦雄屏 、導演方勵。（圖／桃園電影節提供）



第12屆桃園電影節今天起至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14 天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。