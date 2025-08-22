《聲林之王》導師林宥嘉、蕭敬騰再同台　《大學聲》決賽掀回憶殺

記者葉文正／台北報導

音樂選秀節目《大學聲 Young Voice》迎來最終決賽，也是節目最後一次錄影，舞台在緊張與不捨中燃起最高溫。本集導師陣容星光熠熠，除了長期陪伴選手的艾怡良與 Sandra，更迎來兩位重量級嘉賓——林宥嘉與蕭敬騰。兩人曾在人氣音樂節目《聲林之王》共同主持，此番重聚默契依舊，為決賽增添更多火花。

▲蕭敬騰學生時期照片。（圖／踢帕娛樂）

節目剛開場，兩位導師便祭出「回憶殺」，公開學生時期的未曝光照片。林宥嘉分享大學時期《超級星光大道》的舊照，多年過去但狀態如初引來全場驚嘆；蕭敬騰則秀出17歲青澀模樣，當主持人問到當時是否確定音樂夢想，他笑稱當時熱愛樂器甚於唱歌，甚至組過樂團擔任樂手而非主唱。

▲蕭敬騰。（圖／踢帕娛樂）

決賽舞台則高潮迭起。首位登場的選手就讓林宥嘉與蕭敬騰一致叫好，蕭敬騰更脫口：「我會給你最高分！」引發全場驚呼，隨即幽默補充：「目前為止全場最高。」他的直率與機智讓現場氣氛瞬間輕鬆。該曲也勾起他比賽時以〈征服〉參賽的回憶，他情不自禁清唱一段，渾厚高音瞬間征服全場，讓木木忍不住喊：「值了！可以回家了！」

▲林宥嘉。（圖／踢帕娛樂）

另一位選手則讓林宥嘉回想起初出茅廬時的心境。他坦言，當年比賽時，收到評審們的喜愛，覺得很意外也很感恩，如今從選手身上看見相同特質；他更貼心建議對方善用短影音平台，放大自己的吸引力。在觀眾熱情起鬨下，他現場清唱經典曲〈浪費〉，全場瞬間氣氛沸騰。

最大驚喜發生在冠軍揭曉前，有選手挑戰蕭敬騰的〈皮囊〉，高音屢攻不下卻憑堅持與可愛反應贏得笑聲與掌聲。最終蕭敬騰直接「救場」合唱，兩人唱到「我燒，我開始燒」時，全場情緒被推至頂點。節目最後，林宥嘉溫暖勉勵：「這只是一個開始，希望大家繼續加油。」蕭敬騰也承諾：「我們一定會在未來一起玩音樂，一起站上舞台！」為《大學聲 Young Voice》劃下熱血又感人的句點。



至於最終誰摘下《大學聲Young Voice》冠軍寶座？在這場情感與音樂同樣澎湃的比賽中，答案將在節目播出時揭曉，絕對值得親眼見證那一刻的感動與榮耀。