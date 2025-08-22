樂天女孩嘎琳暫離台灣！　「才被爆當富商小三」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」胡佳琳（嘎琳）日前捲入富商小三疑雲，最近更爆出與黃信赫拍廣告時，全程零互動，消息曝光後掀起外界關注及討論，最近她飛往香港工作，同時也在社群曬出一系列側拍照分享近況，引發熱議。

▲嘎琳去香港工作。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

透過嘎琳在IG分享的照片可見到，她身穿一套橘紅色帶有特殊圖案設計的無袖短版上衣，搭配同系列的裙裝，將頭髮綁成高馬尾，一手自然地撩起馬尾，眼神直視鏡頭，背景則是香港場景。在其他照片中，嘎琳站在室內，並將頭髮自然放下。她對著鏡子自拍，輕微側身，嘴角露出淡淡的微笑，並配文寫道「特別喜歡的一套衣服，週末穿去見面會嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘎琳暫時離開台灣。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

事實上，嘎琳日前被周刊拍到夜奔商辦大樓，疑似勾搭上身家百億的昇鴻公司前董事長黃苡峻，事後更有名聲稱男方女友的網友，在網路上連續發布多篇貼文，並點名嘎琳出面解釋，貼文曝光後，立刻掀起討論。面對被傳與百億富商的緋聞，嘎琳事後在出席公開活動時表示：「我都沒有發現跟拍，每天就是出門工作，與其被傳那些事情的話，我會比較專注在工作上。」

▲嘎琳是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

此外，樂天女孩近期國外活動不少，除了到香港會粉絲，在8月22日至24日將由「河智媛、岱縈、琳妲、KAHO、KIRA、小紫」等6位女孩打頭陣，前往參加香港科技盛會「2025香港電腦通訊節」，接下來8月26日至9月06日，樂天女孩隊長曲曲與特級副隊長筠熹，將帶領「嘎琳、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈」共8位女孩一起出征美國大聯盟，參與運動家、國民、海盜三支球隊主辦的「台灣日」活動，善盡親善大使責任。

▲嘎琳日前被爆出當富商小三。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）