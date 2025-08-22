吳宗憲首度進公視台語台遭嗆「你媽媽怎麼沒有好好管你！」

記者葉文正／台北報導

全台唯一台語站立式喜劇選秀節目公視台語台《Talk Talk秀台語》，自第一季播出後就在網路掀起熱潮，官方社群平台總瀏覽量突破千萬，片段屢屢突破百萬點閱。第二季更在賽制升級、選手陣容更堅強下，討論熱度持續攀升，成為今年台語綜藝最受矚目的焦點。

▲吳宗憲驚喜現身嚇壞浩子跟Sandy 。（圖／公視台語台）

昨（8/21）錄製第二季總冠軍賽！節目首度嘗試「三地連線」模式，破天荒同時在台北、台中、高雄三個據點連線互動，每個城市都有20位觀眾同步參與投票。跨城連線、即時投票，將綜藝節目的格局推向全新高度，再次寫下台灣綜藝的新頁。而壓軸嘉賓「綜藝天王」吳宗憲更驚喜現身，不僅炒熱現場氣氛，也為節目增添重量級光彩，預告本季嘉賓卡司將一個比一個精彩。

▲浩子(右)跟Sandy被憲哥氣壞 。（圖／公視台語台）

總冠軍賽最大驚喜，莫過於「綜藝天王」吳宗憲的重磅現身！不僅比通告單規定時間提前一個小時到場，憲哥更是妝髮完畢直接進棚，慎重程度「比錄製自己節目還隆重」。Sandy一登場就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」隨即趁機拋梗：「今天除了是冠軍賽，我也要代替大家問阿媽一個問題：阿媽，你為什麼不管管自己的兒子？」笑翻全場。

▲吳宗憲妙語如珠。（圖／公視台語台）

錄影過程中憲哥人來瘋本色發揮，把自己當成主持人一樣猛接話，讓Sandy不得不頻頻提醒：「你今天只是來賓！」浩子也跳進來打斷：「一集節目只有60分鐘！」沒想到憲哥老神在在回應：「沒關係，這集就當過年特別節目！」現場氣氛嗨到最高點。

被問到是否自己邀請爸爸來節目？Sandy笑著大喊：「絕對是被迫的！」她說：「依我的個性，希望彼此各忙各的比較好，吃飯聚聚就好，沒必要在節目遇到。沒想到最後幾次錄影時，製作單位直接在台上公佈憲哥是總冠軍評審，我當場差點昏倒！」意外的「父女同台」成為殺青一大亮點。浩子則在總冠軍賽後，難掩激動心情：「看到最後10位選手，能在許效舜、吳宗憲這兩位演藝圈大前輩面前表演，三分鐘裡全世界只聽你講話，這是人生難得一次機會。當選手在台上拼盡全力時，我真的替他們驕傲，也很開心自己能陪他們走到這一刻。」

評審長許效舜強調：「要成為好選手，第一要有技術和表演方式，其次要有生活的豐富度。多看書、培養感情與觀察力，才能把內容說得動人。三分鐘裡至少要有兩個笑點，不能只依靠網路上的舊笑話，要從自己的生活觀察去創造，最重要的是，把『誠意』傳達給觀眾。」評審黃豪平感性表示：「比賽是一時的，但笑看人生的態度是一輩子的。很多淘汰的選手我都覺得可惜，真心希望第三季能看到敗部復活戰，讓更多有潛力的表演者再一次站上舞台。」

製作人黃淑宜充滿感謝：「第二季從北中南一路走到總冠軍賽，看到的不只是選手的實力，更看到台語的生命力，台語真正有夠趣味啦！大大感謝所有參與的選手、評審嘉賓，還有我們最拚命的主持人浩子、Sandy以及舜哥和豪平，為了節目拚到喉嚨沙啞，還要冒著被粉絲出征的風險，這份熱情讓節目走到今天。請大家鎖定《Talk Talk秀台語》第二季的精彩收官，第三季我們再會！」 《Talk Talk秀台語》第二季也將在節目中選出12位選手進入正賽，並與第一季的8強同場較勁，展開精彩對決，最終將角逐20萬元冠軍獎金。