ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女神全智賢回歸小螢幕！
先看到兔子還是鴨子？測你真實面
余天盼余苑綺入夢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

洗菜 彭海義 陳喬恩 成賢珠 黃氏 兄弟 蕾菈 鹿單東

吳宗憲首度進公視台語台遭嗆「你媽媽怎麼沒有好好管你！」

記者葉文正／台北報導

全台唯一台語站立式喜劇選秀節目公視台語台《Talk Talk秀台語》，自第一季播出後就在網路掀起熱潮，官方社群平台總瀏覽量突破千萬，片段屢屢突破百萬點閱。第二季更在賽制升級、選手陣容更堅強下，討論熱度持續攀升，成為今年台語綜藝最受矚目的焦點。

▲《Talk Talk秀台語》第二季總冠軍賽登場！三地連線創紀錄，吳宗憲驚喜現身嚇壞浩子跟Sandy 左起sandy 舜哥 憲哥 黃豪平 浩子。（圖／記者葉文正攝）

▲吳宗憲驚喜現身嚇壞浩子跟Sandy 。（圖／公視台語台）

昨（8/21）錄製第二季總冠軍賽！節目首度嘗試「三地連線」模式，破天荒同時在台北、台中、高雄三個據點連線互動，每個城市都有20位觀眾同步參與投票。跨城連線、即時投票，將綜藝節目的格局推向全新高度，再次寫下台灣綜藝的新頁。而壓軸嘉賓「綜藝天王」吳宗憲更驚喜現身，不僅炒熱現場氣氛，也為節目增添重量級光彩，預告本季嘉賓卡司將一個比一個精彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《Talk Talk秀台語》第二季總冠軍賽登場！三地連線創紀錄，吳宗憲驚喜現身嚇壞浩子跟Sandy 左起sandy 舜哥 憲哥 黃豪平 浩子。（圖／記者葉文正攝）

▲浩子(右)跟Sandy被憲哥氣壞 。（圖／公視台語台）

總冠軍賽最大驚喜，莫過於「綜藝天王」吳宗憲的重磅現身！不僅比通告單規定時間提前一個小時到場，憲哥更是妝髮完畢直接進棚，慎重程度「比錄製自己節目還隆重」。Sandy一登場就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」隨即趁機拋梗：「今天除了是冠軍賽，我也要代替大家問阿媽一個問題：阿媽，你為什麼不管管自己的兒子？」笑翻全場。

▲《Talk Talk秀台語》第二季總冠軍賽登場！三地連線創紀錄，吳宗憲驚喜現身嚇壞浩子跟Sandy 左起sandy 舜哥 憲哥 黃豪平 浩子。（圖／記者葉文正攝）

▲吳宗憲妙語如珠。（圖／公視台語台）

錄影過程中憲哥人來瘋本色發揮，把自己當成主持人一樣猛接話，讓Sandy不得不頻頻提醒：「你今天只是來賓！」浩子也跳進來打斷：「一集節目只有60分鐘！」沒想到憲哥老神在在回應：「沒關係，這集就當過年特別節目！」現場氣氛嗨到最高點。

被問到是否自己邀請爸爸來節目？Sandy笑著大喊：「絕對是被迫的！」她說：「依我的個性，希望彼此各忙各的比較好，吃飯聚聚就好，沒必要在節目遇到。沒想到最後幾次錄影時，製作單位直接在台上公佈憲哥是總冠軍評審，我當場差點昏倒！」意外的「父女同台」成為殺青一大亮點。浩子則在總冠軍賽後，難掩激動心情：「看到最後10位選手，能在許效舜、吳宗憲這兩位演藝圈大前輩面前表演，三分鐘裡全世界只聽你講話，這是人生難得一次機會。當選手在台上拼盡全力時，我真的替他們驕傲，也很開心自己能陪他們走到這一刻。」

評審長許效舜強調：「要成為好選手，第一要有技術和表演方式，其次要有生活的豐富度。多看書、培養感情與觀察力，才能把內容說得動人。三分鐘裡至少要有兩個笑點，不能只依靠網路上的舊笑話，要從自己的生活觀察去創造，最重要的是，把『誠意』傳達給觀眾。」評審黃豪平感性表示：「比賽是一時的，但笑看人生的態度是一輩子的。很多淘汰的選手我都覺得可惜，真心希望第三季能看到敗部復活戰，讓更多有潛力的表演者再一次站上舞台。」

製作人黃淑宜充滿感謝：「第二季從北中南一路走到總冠軍賽，看到的不只是選手的實力，更看到台語的生命力，台語真正有夠趣味啦！大大感謝所有參與的選手、評審嘉賓，還有我們最拚命的主持人浩子、Sandy以及舜哥和豪平，為了節目拚到喉嚨沙啞，還要冒著被粉絲出征的風險，這份熱情讓節目走到今天。請大家鎖定《Talk Talk秀台語》第二季的精彩收官，第三季我們再會！」 《Talk Talk秀台語》第二季也將在節目中選出12位選手進入正賽，並與第一季的8強同場較勁，展開精彩對決，最終將角逐20萬元冠軍獎金。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳宗憲吳姍儒鹿希派

推薦閱讀

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

5小時前

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

4小時前

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

13小時前

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

4小時前

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

3小時前

許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

2小時前

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

14小時前

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

8/21 08:14

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

22小時前

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

6小時前

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

21小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

8/20 15:55

熱門影音

虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
宋芸樺暴雷「劉品言寶寶性別」 驚覺說溜嘴：我先回家了XD

宋芸樺暴雷「劉品言寶寶性別」 驚覺說溜嘴：我先回家了XD
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
于正.林心如撕破臉14年！ 曝「和解了」認當年太小氣

于正.林心如撕破臉14年！ 曝「和解了」認當年太小氣
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

看更多

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

公園遭賞90分鐘巴掌！　他飛韓正面對決宋昰昀：試圖讓我社會死亡

17分鐘前0

祖雄靠「以租代買」　只花3萬住54坪大房子

45分鐘前56

粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動

47分鐘前0

不只孝琳要去澎湖　四堅情、Ozone還有大咖兄弟檔也來了！

1小時前4

郭雪芙「37歲長這樣」還被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去…反擊酸民：瞎了嗎

1小時前2

沈玉琳原本看身心科！3症狀以為自律神經失調…喘著進診間被送急診

1小時前21

沈玉琳住院後「胖了3公斤」　治療現況曝光！澄清沒得5病

1小時前30

吳宗憲首度進公視台語台遭嗆「你媽媽怎麼沒有好好管你！」

1小時前43

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

1小時前66

沈玉琳主持17年沒請過假　發病當天「快哭出來」求救：我沒辦法了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！
    5小時前3623
  2. 《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚
    4小時前148
  3. 「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣
    13小時前2015
  4. 金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」
    4小時前2219
  5. 許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」
    3小時前8
  6. 許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手　
    2小時前146
  7. 資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實
    14小時前248
  8. 雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！
    8/21 08:1461
  9. 陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！
    22小時前6
  10. Joeman開箱新家電視　網友見1細節驚呆
    6小時前812
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合