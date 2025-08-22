蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber反骨男孩2月宣布和孫生解約，未料事隔半年再度拋出震撼彈，那就是另一位核心團員蕾菈主動提了解約，團長酷炫21日深夜在社群網站難得感性地說：「相信一切都是最好的安排。」

▲蕾菈主動跟酷炫提解約。



酷炫選擇用Podcast影像版宣布此事，「蕾菈恢復自由之身。」至於解約過程，蕾菈透露當天用文字跟酷炫提了這件事後，「臉書跳出了回顧，是我們簽約的那一天，然後我就哭了。」

▲蕾菈事後才發現原來當天剛好是和反骨男孩的6周年紀念日。



因此，蕾菈是在和反骨男孩6周年紀念日當天提的解約，一切就是這麼剛好，「我沒有刻意。」至於突然哭的原因，是因為她覺得那種難過很像是「跟一個6年的男朋友說掰掰，而且我們是很了解彼此的說再見」，和平分開才更令人不捨。

▲蕾菈私下有難過到哭。



蕾菈坦言這6年來發生太多事情，但也學習到非常多，「謝謝酷炫，你永遠會是我哥哥。」

▲酷炫祝福蕾菈。