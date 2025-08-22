哈佛女星成插畫家！　宣布開畫展「展現反骨一面」：不當最善良的人

記者蔡琛儀／台北報導

哈佛畢業的女星田心蕾推出全新單曲〈不當最善良的人〉，唱出她心中對「好女孩」標籤的小小反骨。靈感來自她的油畫「不當最善良的人」，畫中兩名女子背負巨大的狼頭，象徵在迎合期待時所承受的沉重與壓抑。田心蕾直言：「這首歌是我的小小叛逆。當善良變成負擔，失去自我，也許就該勇敢說聲『夠了』。」

▲ 田心蕾發佈新單曲〈不當最善良的人〉 。（圖／瑞田音樂提供）

她也透露，這次的單曲只是開端，她的願景是未來整張專輯的歌曲，都能各自對應一幅親手繪製的油畫，再透過MV忠實重現畫中的故事氛圍。田心蕾表示：「我的構想是讓每一首歌都有一幅畫作與之呼應，畫名就是歌名，這樣音樂就能聽見畫的顏色，而畫也能看見音樂的聲音。」

MV由田心蕾首次擔任編劇，把孤獨轉化為畫面，讓歌聲成為具象化的情緒。拍攝過程中還發生趣事，藝術統籌原本擔心狼頭道具會不夠真實，但在片場女演員直接做出「狼人表情」的瞬間，全劇組立刻驚呼「就是它！」逼真到讓大家雞皮疙瘩。

▲田心蕾。（圖／瑞田音樂提供）

在音樂製作方面，田心蕾首次升格為製作人，從聲音剪輯、配唱製作、和聲撰寫到混音母帶全程參與，並與製作人吳品賢（Star Wu）攜手完成。她說：「這次是我第一次這麼深度參與音樂製作，雖然過程困難，但學到很多，也更能把情感完整傳遞。」

為了讓聲畫概念更貼近聽眾，她特別舉辦「LeiLei’s Process Exhibition」展期自 8月15日至30日在台北松山「Cafe Bombom」展出，現場展出多幅油畫作品，並設計互動裝置，觀眾掃描畫作旁的QR Code即可同步聽歌，實現「能聽的畫、能看的音樂」。