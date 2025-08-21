珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆！《晨間直播秀》第4季預告曝光　權力鬥爭升級

記者蕭采薇／綜合報導

由兩大影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）領銜主演，並共同擔任監製的熱門影集《晨間直播秀》（The Morning Show），自 2019 年上線以來話題不斷。第四季最新預告，驚見珍妮佛安妮斯頓竟被潑黑漆，戲劇張力再度升級。

▲珍妮佛安妮斯頓在《晨間直播秀》劇中被潑黑漆。（圖／翻攝自YouTube／Apple TV）

《晨間直播秀》至今邁入第6年，仍穩坐Apple TV+最受歡迎影集之一的寶座。最新一季隨著陰謀暗潮逐漸浮現、撲簌迷離的真相以及權力鬥爭一觸即發，電視台內的緊張關係也推向新高點。不僅是回到原點重新來過，更迎來清算時刻，一場風暴將席捲而來。

▲《晨間直播秀》最新一季中，電視台內的緊張關係也推向新高點。（圖／APPLE TV提供）

全新一季卡司陣容也不斷壯大 ，包含兩位奧斯卡金獎得主加盟演出，包含曾演出《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》的法國女星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）首度跨足小螢幕，成為劇中關鍵人物之一。

▲《晨間直播秀》瑞絲薇斯朋是主演也是共同監製。（圖／APPLE TV提供）

故事背景設定於2024年春天，距離第三季事件已將近兩年。隨著 UBA 與 NBN 合併塵埃落定，新聞團隊肩負起前所未有的責任與挑戰，在極度分化的美國，隱藏著複雜的動機與撲朔迷離的真相。面對充斥著 AI 與「深度偽造」（deepfakes）、陰謀論與企業掩蓋事實的環境，究竟該信任誰？什麼才是真實？《晨間直播秀》第四季將於9月17日全球首播。