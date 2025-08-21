《全知讀者視角》在台打破首映票房紀錄　漫改作品將掀現象級熱潮

文／人物誌

《與神同行》團隊全力打造的年度特效大片《全知讀者視角》，在台上映便打破《與神同行》、《破墓》的首映票房紀錄，其海外版權更熱銷到113個國家、地區。電影劇情改編自韓國作家夫婦sing N song創作的同名網路小說，講述以閱讀小說為嗜好的平凡上班族金獨子，多年來讀著幾乎沒有人氣的網路小說，卻不料小說最終話上架後，小說中的故事情節竟成為了現實！看著災難接連發生的首爾，金獨子該如何帶領同伴們，生存下去並找回世界的正軌？

▲《全知讀者視角》在台上映便打破《與神同行》、《破墓》的首映票房紀錄。（圖／롯데엔터테인먼트 臉書專頁，下同）

驚喜卡司與虛實難分的末世場景，打造最純粹的聲光盛宴

卡司陣容的部分，包含《浪漫醫生金師傅》安孝燮、《問問星星吧》李敏鎬、《現在撥打的電話》蔡秀彬、《弱美男英雄》申承浩、《假面女郎》Nana，以及《黑暗榮耀》鄭星一、女團BLACKPINK Jisoo 的驚喜客串，集結一時之選的高人氣演員，一同掉入這個打怪升級的獨特世界觀，各自詮釋在極端環境的人性善與惡。

更值得一提的是，電影超過85%的場景是用電腦合成影像（CG）製作，斷成兩截的大橋、巨大海怪的腸胃、漂浮於星際間的地鐵站，再加上駭人怪物活靈活現的動態表現，讓小說中難以用影像製作呈現的打鬥場景，觀眾們從未看過的世界、只存在於夢境的狂想，能夠在電影工作者的巧手中完美還原於現實，配合IMAX或4DX影廳，打造最為純粹的聲光享受。

漫改作品打入國際，大大考驗導演、編劇關於取捨的敘事能力

《全知讀者視角》從原著小說改編成網路漫畫後，其人氣也因此水漲船高，如今再翻拍為真人電影版，在韓票房更是不輸好萊塢鉅片，尚未完全講述的故事，日後推出的續集勢必再掀一股現象級的熱潮。提到以末世、怪物生存題材的作品，已有《Sweet Home》、《地獄公使》等漫改作品的成功案例，藉由引人入勝的世界觀，加上無法治社會的人性刻寫，成為了韓國影劇打入世界的獨家招牌。

改編作品的成功因素，莫過於角色、情節須符合原作粉絲期待，也更加考驗編導的敘事重構能力，尤其是如何去刪減支線與角色，常因忽略原作細節引起粉絲的不滿。在《全知讀者視角》中，龐大的世界觀跟角色關係，要能在兩個小時內呈現自有難度，理應以影集形式來製作會更加容易，但電影卻能做到保留原作故事情節，並使角色魅力能夠鮮明呈現，得以讓這作品映上大銀幕，相信就已是粉絲進場支持的原因。

