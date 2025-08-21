向太「豪氣買台北4塊地」送媳婦！　全因郭碧婷想蓋動物園：想要我就給

記者田暐瑋／綜合報導

郭碧婷與向佐結婚6年，育有一子一女，婆婆向太陳嵐近日分享與媳婦的相處點滴，強調家庭和諧的關鍵在於善待媳婦，透露曾二話不說買下兩塊地送給媳婦當禮物，認為「為難媳婦」是一件不可思議的事。

向太表示，從未對郭碧婷說過任何苛刻的話，甚至郭碧婷提出的需求，她都全力以赴，曾因郭碧婷看中台北娘家附近的空地，想要打造成「動物園花園」，她知道後二話不說便買下來，後來又追加購買鄰近拍賣的土地，最終共買下四塊地連成一片。

▲向太相當疼愛媳婦。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）



[廣告]請繼續往下閱讀...

郭碧婷計劃將這片土地打造成包含鳥區、狗區、貓區及花園，但因為細節繁複，超過一年仍未敲定最終方案，向太笑稱，郭碧婷的構想過於宏大，設計師可能難以理解，但始終支持媳婦的所有決定，並表示只要郭碧婷喜歡，想要什麼，她就會給。

回憶當年作為媳婦的經歷，向太坦言曾因婆婆的過度干涉感到不悅，因此決定不對媳婦多加干預，認為「家和萬事興」的關鍵在於讓媳婦自由安排生活，避免兒子因家庭矛盾陷入困境，「媳婦和公婆最好不要同住，對媳婦好才是長久之道。」

▲向太曾摔斷大腿骨靠助行器走路，媳婦郭碧婷趕來探視。（圖／翻攝自微博）