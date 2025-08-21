潤娥真實體重太驚人　安普賢背起來驚「以為是羽毛」：比重訓還輕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團少女時代成員潤娥影視歌三棲，主演的電影《凌晨兩點的惡魔》即將上映，在片裡有兩種人格，夜晚版的她結束夜行活動後，就會馬上陷入睡眠狀態，意外被對手戲演員安普賢曝光超輕真實體重，安普賢直呼「跟羽毛一樣輕，比我重訓還輕」。

▲潤娥在新片裡挑戰兩個人格的角色。（圖／車庫娛樂提供）



林潤娥在《凌晨兩點的惡魔》中飾演的「惡魔善智」結束夜行活動後，就會馬上陷入睡眠狀態，因此必須被背回家，林潤娥表示：「『善智』必須有人在旁邊保護她，因此希望『吉九』這個角色很可靠，幸好安普賢哥他187公分的外型很符合這一點，託他的福讓我能自在地倒在他身上，他擁有無法讓人用力氣去擊倒他的體格，因此我們才能展現體型差異的演技默契！」

對於電影中背林潤娥回家的場面，安普賢則表示：「潤娥演員真的跟羽毛一樣輕，比我平常運動時重訓的重量還輕，一點都不重。其實那場戲，被背的潤娥演員比較辛苦，她當時還穿著高跟鞋，所以要下來時應該很累，而我一點都不辛苦！」

▲▼潤娥真實體重很瘦，安普賢背起來驚以為是羽毛。（圖／車庫娛樂提供）



不過，更讓林潤娥愧疚的是，「比起安普賢哥，我對成東鎰前輩最抱歉，成東鎰前輩在電影中也背了我好多次，每當那個時候我就會努力想趕快一次就拍好。」而她挑戰兩種人格角色，起初其實不太有自信，「到拍攝現場時有許多工作人員，要在大家面前詮釋『惡魔善智』讓我有點害羞，但當正式拍攝時，只要放開一次盡情去演的話，就變得毫無顧忌了，後來也努力不去在意會因為『惡魔善智』這個角色而毀了形象。」

林潤娥還透露「惡魔善智」也融合了自己實際的一些模樣，但她笑說自己私下絕不會像「惡魔善智」一樣露出那些誇張的表情，請記者們要寫出來幫她澄清一下。《凌晨兩點的惡魔》8月29日在臺上映。