賈靜雯比基尼照曝光…修杰楷「不知梧桐妹有小帳」被問妻cup回應了

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。今（21）日夫妻倆皆有公開活動，賈靜雯出席「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會；修杰楷則是擔任渣打臺北公益馬拉松代言人。

▲修杰楷擔任渣打臺北公益馬拉松代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

才剛從夏威夷度假回來的修杰楷工作滿檔，今（21）日出席渣打臺北公益馬拉松代言記者會，黝黑的膚色配上藍色的活動上衣，整個人散發健康帥氣美，坦言自己努力在說服家人跟他一起挑戰馬拉松，笑說之前發出邀請時賈靜雯因為不愛曬太陽而拒絕，Bo妞則是沒有正面回應，而咘咘更是一秒就說不要。

▲修杰楷擔任渣打臺北公益馬拉松代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，修杰楷近期在個人頻道透露，有時候跟老婆賈靜雯講話時還會有害羞的心情，他坦言「就是偶爾聊天的時候，但最近沒有害羞，比較多是害怕」，但大讚妻子運動的時候最火辣，對方一直有在做瑜伽，那種穿著於家扶、生活感很重的狀態特別漂亮。

▲修杰楷擔任渣打臺北公益馬拉松代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

修杰楷被問到梧桐妹曬出賈靜雯穿比基尼的辣照，先是開玩笑說「老婆有辣嗎，這樣不算辣吧」，看到照片後直呼「該看的都看過了」，但卻是第一次得知梧桐妹有開一個攝影小帳，由於對方在個人簡介上說道「歡迎找我拍照」，他也秒回「我等一下就來私訊她」。

▲梧桐妹出賣賈靜雯辣照。（圖／翻攝自Instagram／angels_camera_dump）

此外，賈靜雯稍早談及自己的比基尼照，直言「那麼小有什麼好看的」。對此，修杰楷被問及老婆胸部大小，他侃侃而談「不會注意這方面大小，她不是一直以來都這樣嗎？」被問及是否會覺得太小，他馬上露出八字眉秒回「完全不會」，相當有求生慾望。

▲賈靜雯出席「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會。（圖／記者徐文彬攝）