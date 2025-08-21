26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

記者田暐瑋／綜合報導

26歲大陸百萬網紅韓安冉離婚3次又4度結婚、生子等經歷，頻繁整型也時常引爆話題。目前懷孕第三胎的她，近日透露流產噩耗，她猜測可能是孕期施打麻醉藥物，才會導致胎兒無法正常發育。

韓安冉原本懷有雙胞胎，在度過前三個月平穩孕期後，某次檢查發現胎兒發育異常，不得不進行引產手術，她推測，可能與孕期初期接受全身麻醉，進行鼻部整形手術有關，麻醉藥物可能影響到胎兒的正常發育。

▲陸百萬網紅韓安冉。（圖／翻攝自小紅書／韓安冉Abby）

對於此事，韓安冉在社群平台上發布了超音波檢查照片，並寫下「第一次和姨姨們見面也是最後一次了」，證實了流產一事，強調此次引產是基於醫療指標的必要決定，而非個人意願。不過在引產手術後一週，韓安冉便出國旅遊，引發諸多爭議，對此她解釋，出國旅遊是為了調節心情，並表示理解外界質疑，但稱這是她面對失去孩子後的個人調適方式。

事件在網路上持續發酵，部分網友對韓安冉在孕期進行整形手術的決定提出質疑，醫學專業人士指出，孕期進行非緊急的全身麻醉手術確實存在風險，麻醉藥物可能會透過胎盤影響胎兒發育。然而，韓安冉表示，整形手術是在意外懷孕前進行，屬於未能預見的情況，同時也有網友關注到她在二胎產後僅八個月便再度懷孕，認為生育間隔過短可能影響母體健康。

