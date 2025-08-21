百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber金針菇擁有134萬訂閱，常以道地韓國人角度分享台灣好吃好玩的事物。近日格外引起討論的是，她21日宣布要離開南韓、台灣這兩個熟悉的地方，前往美國一個月，「這次終於鼓起勇氣！」

▲金針菇暫時離開南韓、台灣這兩個熟悉的地方。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



金針菇坦言已經飛往美國展開新挑戰，「一直想把語言學好，也想多充實自己，但過去總是被工作牽著走。」這次她特別放下繁忙行程，決定給自己一段時間專心學習。

▲金針菇鼓起勇氣去美國。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



這趟旅程是金針菇經過深思熟慮的決定，雖然她笑說自己在美國完全是生活白癡，「什麼都要查太陌生了」，但還是很期待每天的到來，「希望一切順利囉。」

▲金針菇想學英文。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



照片中，可以看到金針菇放下一頭長髮，戴著黑色墨鏡，上半身單穿白色背心，短版中空剪裁辣露腹肌，展現纖細緊實的腰身。她下半身搭配深色寬褲，整體造型性感又帥氣。

