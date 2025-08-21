台人氣女星進軍韓國！夥伴竟是大咖馬東石　記者會「韓文流利」對答

記者吳睿慈／台北報導

台灣人氣女星雷嘉汭過去在《八尺門的辯護人》飾演印尼移工莉娜，精湛演技打開超高知名度，她近期進軍韓國，並與超大咖影星馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰合作戲劇《TWELVE》，化身為12生肖裡的「蛇」天使，劇中有不少動作戲，她的表現相當亮眼。該劇20日韓舉辦記者會，她在場上以流利韓文對答「能與前輩們一起拍攝，真的是莫大的榮幸。」

▲雷嘉汭進軍韓國，記者會展現流利韓文。（圖／Disney+提供）

雷嘉汭以英文Regina Lei在韓活動，她在戲劇《TWELVE》飾演象徵蛇的天使「鈴鐺」，為了參加活動特地飛抵首爾，展現出對作品滿滿的熱愛。她特別以韓語向現場致意：「能與前輩們一起拍攝，真的是莫大的榮幸。」由此表達對劇組的深厚情感，展現滿滿誠意。

▲雷嘉汭在劇裡飾演蛇天使。（圖／Disney+提供）



她接著分享：「我拍攝過程中努力去和『鈴鐺』在內心層面上產生交流，整個拍攝期間都感到非常幸福。」同時也不忘向在鏡頭內外展現出最佳團隊合作的演員們致上感謝之意。

▲《TWELVE》集結大咖主演馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭必、康美那、成愉頻、安芝惠、Regina Lei（雷嘉汭）等演員。（圖／Disney+提供）



《TWELVE》集結大咖主演馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭必、康美那、成愉頻、安芝惠、Regina Lei（雷嘉汭）等，故事以東方十二生肖為靈感的系列作品《TWELVE》，描繪為了守護人類而以人類姿態生活的十二位天使，與邪惡勢力展開激烈戰鬥的動作英雄故事。《TWELVE》將於23日晚間在Disney+與全球觀眾同步見面。