babyMINT快閃信義區...竟全員掛彩！噴淚曝光激烈慘況

▲▼女團babyMINT歡慶成軍1週年。（圖／華研國際提供）

▲女團babyMINT歡慶成軍1週年。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT歡慶成軍1週年，日前在信義區舉辦舞蹈快閃，吸引上百位忠實粉絲擠爆現場，震團員們趁機拍攝點擊神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》的舞蹈版MV，從下午熱舞到傍晚，重複挑戰五次，汗水淚水交織，為一週年留下最難忘的感動回憶。

▲▼女團babyMINT在信義區舉辦舞蹈快閃。（圖／華研國際提供）

▲▼女團babyMINT在信義區舉辦舞蹈快閃。（圖／華研國際提供）

▲▼女團babyMINT歡慶成軍1週年。（圖／華研國際提供）

該曲自節目《未來少女》播出後，便被粉絲封為「必跳神曲」，純享版影片更以點擊破百萬的驚人成績，創下節目唯一百萬佳績，被團員們封為「愛哭包」的熙妍，當天更是感動落淚，她坦言：「每次練習看影片都想哭，好久沒跳了，是久違的感覺。原本擔心人不多、天氣不好，但現場人潮滿滿，歡呼聲又大，真的覺得超感動！」活動前台北連日陰雨，幸好當天奇蹟放晴，讓丞妘直呼：「真的太幸運！」

體力消耗殆盡後，團員們幾乎全員「掛彩」，粼粼爽喊：「果然這首百萬能量的應援舞，需要百萬能量輸出！」丞妘因甩頭太用力，隔天頭痛三天還去貼貼布；品妡笑稱喉嚨沙啞兩天，因當天狂喊打招呼；栩栩也直呼隔天腰酸背痛，太久沒爆跳這麼多次；甚至連2k都喊：「那天結束真的超累，把全部力量展現出來了！」

品妡則感嘆：「這是除了海外演出外，聽到粉絲最努力、最大聲的一次應援！」她忍住眼淚笑說：「那感覺太對了！」熙妍則在舞台上感動落淚，回憶練習影片都讓她想哭，直言：「好久沒有跳這首歌了，真的覺得很感動！」喜迎成團一週年，babyMINT團員們也齊心許下願望，粼粼期許下一張專輯能呈現更厲害的babyMINT 2.0，栩栩則希望能到世界各地演出，ikky更霸氣喊話：「要堅持在舞台上玩下去！」

