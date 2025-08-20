白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

記者黃庠棻／台北報導

62歲女星楊麗音活躍演藝圈超過45年，畢業於國光藝校，是專科出身的她演技受到許多觀眾肯定，近幾年多演出母親的角色，堪稱「媽媽專業戶」，代表作有《我的意外室友》、《華麗計程車行》、《俗女養成記》等，今（20）日與謝瓊煖一同出席新戲《日日好食光》，大方分享想要開啟事業第二春的念頭。

▲楊麗音出席大愛劇《日日好食光》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

楊麗音這次在《日日好食光》飾演范瑞君的母親，常常會煮紅豆湯給女兒補身體，私底下她也以做茶葉蛋在許多劇組聞名，每接一檔戲她就會製作招牌茶葉蛋送給工作人員，一做就是整鍋起跳，60到80顆，笑說「鍾欣凌很愛」，還有已逝資深藝人馬如風，當時對方才剛中風，卻因茶葉蛋太過好吃，一次就吃了3顆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊麗音出席大愛劇《日日好食光》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

談到招牌茶葉蛋，楊麗音表示先前疫情嚴峻時期，許多藝人的演藝工作都中斷，讓她萌生想要創業的念頭，所以近期會去拜訪葉全真，請對方傳授一些做生意的秘訣，未來希望可以朝向網路銷售的方式前進，兒子也可以繼續把好味道傳下去，笑說「秘方我不會公開，要拿來做生意」。

▲楊麗音出席大愛劇《日日好食光》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，楊麗音連續兩年在白沙屯媽祖進香時，到路邊發放福食，準備200顆茶葉蛋分發給信眾，分享當時自己帽子、口罩包緊緊，都還是會有民眾認出她，還會到她的粉絲專頁底下留言大讚「好吃」。

▲楊麗音出席大愛劇《日日好食光》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）