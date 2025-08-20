屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

記者黃庠棻／台北報導

資深舞台劇導演賴聲川日前在北京舉行《寶島一村》宣傳活動，一名觀眾直言央視曾報導屈中恆涉毒，當面批評他應被列為「劣跡藝人」，讓現場氣氛陷入尷尬。他後來透過經紀人回應「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作。」

▲屈中恆過往吸毒往事被起底。（圖／翻攝自微博）

今（20）日，大愛新戲《日日好食光》舉辦媒體餐敘，身為屈中恆國光大學姐的金鐘獎影后楊麗音也被問及對方近期的風波，坦言自己並不曉得這個新聞，在現場得知後，直呼「不能跌倒的人就不叫他爬起來吧，總不能叫人家一直趴著啊」，過去雙方曾在導演陳慧翎的作品《拜金女王》中合作。

▲楊麗音談及屈中恆。（圖／記者湯興漢攝）

被問到藝人的道德標準，楊麗音也分享了自己的看法，坦言「我們還是要做個好榜樣，藝人很多事會被放大，所以我們自己要戰戰兢競、如履薄冰」，她又被問及是否力挺屈中恆，機智地笑說「矮額，我會不會跟曾國城一樣」。

▲楊麗音談及屈中恆。（圖／記者湯興漢攝）

而曾與屈中恆合作過的金鐘獎女配角謝瓊煖也與楊麗音同感，坦言自己也沒有看到相關新聞，直到媒體通知才知道整個過程，她表示對方已有受到應有的處罰，直呼「就像麗音姐講的，難道跌倒的人就不能爬起來嗎？」分享兩人合作的過程說道「合作的時候覺得很ok，不能抹滅他這幾年的努力，他還是需要生存、活下去的機會。」

▲謝瓊煖談及屈中恆。（圖／記者湯興漢攝）