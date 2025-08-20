寵妹魔人！徐仁國零用錢「轉帳全轉最高額」　妹妹感動長文讚頌

記者張筱涵／綜合報導

韓演員徐仁國過去曾因寵愛妹妹而被發文稱讚，引起一陣討論，近期上節目又被提到此事，公開了自己「給妹妹零用錢」的故事，再次掀起熱議。

▲徐仁國寵妹。（圖／翻攝自YouTube）



徐仁國在宣傳新劇《Twelve》的節目錄製中，被主持人宋恩伊提到妹妹曾在收到零用錢後，特地在網路上發文稱讚哥哥，並好奇他究竟給了多少。對此，徐仁國大方透露，自己透過即時轉帳，金額就是單次轉帳額度上限的韓幣200萬元（約台幣4.5萬元）。

不過徐仁國也補充解釋，這筆錢不單只是給妹妹個人使用，其中還包含了讓姪子們一起花的心意。消息一出，不僅讓現場嘉賓驚訝，也讓網友直呼「果然是寵妹魔人」。徐仁國向來以孝順、重感情的形象受到喜愛，此次「200萬零用錢」的分享，再次展現他在家人面前暖男的一面。

同場出演的演員高圭弼與姜美娜則分享了各自的家庭金錢觀。高圭弼笑說，即使彼此再要好，金錢往來還是會保持距離，和徐仁國都不會借錢給對方，掀起一陣笑聲。姜美娜則透露，自己和弟弟的金錢關係相當「現實」，平時並不會互給零用錢，而是各自賺錢、各自花用，僅在生日等特殊日子會直接給現金，乾脆俐落又不添麻煩。