南珉貞誤犯職棒禁忌崩潰哽咽　朴旻曙「跟她談到深夜才稍微平復」

記者葉文正／台北報導

職棒台鋼啦啦隊成員朴旻曙今天代言「女神秘令」線上遊戲，並在現場展現熱情舞蹈，還秀了兩句台語，相當可愛。不過當她被問到好友南珉貞誤犯職棒禁忌，在比賽時騎隊旗的事件，朴旻曙表示：「跟她深談到凌晨兩點，她講到哽咽，相當自責。」

▲朴旻曙今天代言線上遊戲。（圖／記者姜國輝攝）

中華職棒富邦啦啦隊當紅韓國三本柱女神南珉貞與李珠珢，日前在比賽時，因舉隊旗應援時，李珠珢把隊旗拿來旗，南珉貞也跟著照做，引起球迷撻伐，並引為輸球關鍵，雖然兩人趕緊下跪道歉，但擋不住粉絲憤怒之火。

▲朴旻曙今天也在現場熱舞。（圖／記者姜國輝攝）

今天朴旻曙被問到有沒有關心好友南珉貞？朴旻曙也表示：「我們昨天晚上才碰面，聊蠻多的，她蠻自責，也很傷心 聊過後小南也有平復下來，正深刻反省。」她說自己也感受到南珉貞的痛，自己聽著也感到心酸。

▲朴旻曙今天代言線上遊戲。（圖／記者姜國輝攝）

朴旻曙說，昨晚聊的很多，直到兩點才睡覺，「我跟南珉貞很久沒見了，直接聊到兩點，什麼話題都聊，因為平常分隔南北，也分享了心理狀態，就是這些。」

▲南珉貞(左)、李珠珢道歉。（圖／記者楊舒帆攝）

而這次接了手遊廣告，朴旻曙也被問會不會想要接台語廣告？朴旻曙則笑說：「很想要學台語，不知道自己的演技能不能贏過南珉貞他們。」現場還秀了「係累哈囉」、「甘安內」兩句台語，顯示已經有在學台語，希望有更多表現的機會。