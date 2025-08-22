8月22日星座運勢／雙魚遠離已婚對象！ 金牛桃花開但錢包失血
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：失誤請求原諒
感情：留意說話口氣
財運：記帳統整數據
幸運色：彩虹色
貴人：處女
小人：獅子
工作：團結共同做事
感情：彼此誠心關懷
財運：宜多滾動調整
幸運色：藏青色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：提升工作效率
感情：愛情兼具麵包
財運：業績持續成長
幸運色：木紋色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【土象星座】
工作：事情堆積如山
感情：解除外在武裝
財運：壓力尚未緩解
幸運色：寶藍色
貴人：天秤
小人：處女
工作：多加打起精神
感情：桃花運得大增
財運：開銷大於收入
幸運色：白金色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：進行深入市調
感情：承擔家人重責
財運：適合腳踏實地
幸運色：靛紫色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【水象星座】
工作：留意每分細節
感情：溫柔不說惡言
財運：敞開理財觀念
幸運色：深藍色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：事情堆積如山
感情：感情更加深厚
財運：過去貴人幫忙
幸運色：焦糖色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：謙卑獲取機會
感情：遠離有婚人士
財運：破財多加注意
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【火象星座】
工作：工作崗位輪調
感情：見面頻率減少
財運：努力會更幸運
幸運色：桃紅色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：陸續出現轉機
感情：包容成就未來
財運：把握難得機遇
幸運色：香檳金
貴人：雙魚
小人：雙子
工作：任何時候謹慎
感情：探索彼此優點
財運：有進財多布施
幸運色：杏仁色
貴人：牡羊
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響