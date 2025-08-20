《楚留香》最帥和尚在台北街頭擺攤！72歲臉蛋凍齡…親吐養生秘訣

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人眭澔平日前目擊《楚留香》飾演反派「無花和尚」的72歲男星關聰，在街頭擺攤賣XO醬，近日前去買產品，更曬出兩人合照，勾起一票劇粉的回憶殺。

關聰在《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。

原來數天前，眭澔平在街頭偶然目擊關聰的身影。他當時在臉書分享，看到這位大前輩僅用一張桌子和兩張塑膠椅，在路邊簡樸地擺攤販賣XO醬，並耐心地為客人解說。而他再度去找關聰，拍下珍貴合照，照片中，72歲的關聰雖然身形略顯消瘦，但氣色紅潤、樣貌遠比實際年齡年輕。

眭澔平目擊《楚留香》關聰在街頭擺攤賣XO醬。

眭澔平也揭曉了這位演員的養身秘訣，原來關聰現在「天天練氣功健身」，並說年長後最重要的就是自己健康，因此對養生之道格外用心。

關聰72歲卻讓人看不出實際年齡，本人透露天天練氣功。

關聰26歲時在《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。他的爸爸是已故香港資深演員關海山，父親演過無數經典港劇與電影，外傳父親留下不少房產給子女，他則是定居台灣40年之久，日前接演大愛劇集《生命的麥田》曾公開露面，至今樣貌仍相當凍齡，網友紛紛在貼文下留言「關聰大哥看起來不像已經70幾歲的樣子！感覺像只有50幾歲而已呀」、「我最愛看楚留香武劇，收視率最高」、「依舊帥氣的無花和尚」、「看起來很健康」、「當年的無花大師是真的超級俊美的」。