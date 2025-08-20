《宇宙啦啦隊》28強亮相！　女版陳零九、韓籍女神都來了「超狂名單曝光」

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型實境選秀節目《宇宙啦啦隊》海選結果28人名單正式出爐，本次入圍名單集結了現役啦啦隊員、舞蹈老師、藝人與韓國、香港海外參賽者，年紀最小15歲，成員們展現多元化舞蹈風格與國際視野。更令人期待的是，入圍選手即將前往韓國接受專業訓練，為正式錄製節目及未來出道前做好全方位準備。

▲《宇宙啦啦隊》28強亮相。（圖／緯來電視網提供）

本次海選亮點之一，有多位來自職業球隊啦啦隊出身的參賽者，包括現役電豹女啦啦隊韓籍海莉（혜리），精通多國語言，個性開朗、舞風活潑；同屬電豹女啦啦隊的「魚肉」任伃柔，擅長GirlStyle、K-POP舞風；目前是PLG福爾摩沙夢想家啦啦隊一員的「Momo」簡筱娟，外型甜美的她還曾當選「水蜜桃公主」推廣桃園水蜜桃；還有來自韓國，過去和安芝儇同屬韓職SSG登陸者的李麗安也入選。

▲李麗安。（圖／緯來電視網提供）

除了已具有啦啦隊經驗的成員外，還有一些已在演藝圈嶄露頭角的新星也入選本屆《宇宙啦啦隊》，像是童星出道、和言承旭在《就想賴著妳》對戲的紀欣伶；《娛樂百分百》中有「女零九」之稱、從五歲就開始學舞的「艾莉兒」紀欣妤，；曾以《天使的收音機》入圍第五十屆金鐘迷你劇集及電視電影最佳女配角的吳若湄；曾加入八點檔《天道》演出和多部偶像劇、微短劇的方禹心...等，這些選手不只舞技精湛，也將為賽事注入表演能量。

▲「艾莉兒」紀欣妤。（圖／緯來電視網提供）

本屆入圍選手涵蓋多種舞蹈風格，包括K-pop、Jazz、Street Jazz、Girl Style、Hip Hop、芭蕾與現代舞，舞齡從半年到20年不等，像是舞齡20年的街舞老師「LyXi」陳詩諭；15年舞齡，擅長K-pop、Girl Style舞蹈老師「Yula」蔡語桐；擅長古典民俗舞及特技的「妃妃」顏佩炘，11歲就曾勇奪韓國首爾世界舞蹈大賽第二名；19年舞齡、擅長芭蕾、中國舞、現代舞，還是研究生的「柔柔」楊語柔；舞齡14年，熱愛Jazz、 Waacking的「叩叩」楊昕穎；自學K-POP和爵士的「玹玹」尹玟力；喜歡跳舞、鉤織，舞齡8年的「莓莓」劉宜馨；喜歡跳舞、電吉他和玩長板的「慢慢」周思妤；以舞孃藝術家「Dita von teese」為偶像的「Zoey」林倩如；舞蹈老師、喜歡照顧別人的「靚靚」張靚靚；熱愛戲劇、跳舞，想成為寶可夢大師的「艾琳」林吟臻。

身為上班族卻夢想成為《宇宙啦啦隊》一員出道的「黛比」戴雨潔；曾經是紅運少女啦啦隊成員的「鹽鹽」趙言佳；夢想成為唱跳歌手的「ZX 」陳芷軒；來自屏東、現在是服裝店員，有可愛台灣國語腔的「愛玉」陳玉婷；喜歡跳舞、演戲、打籃球的「樺樺」陳怡樺；目前是活動公關，也是舞蹈老師的「 Tina」張庭華；來自香港、喜歡跳Locking舞風的「祖安娜」譚紹儀；本屆最年輕15歲的「忙內」參賽者「蓉蓉」潘蓉蓉，喜歡唱歌、跳舞，還擅長饒舌；17歲就學中的「魚安」陳兪安，夢想成為職棒啦啦隊。多樣年齡層與經歷，使節目呈現既新鮮又專業的表演陣容。



