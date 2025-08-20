賴薇如老公買泡泡瑪特爆「擅開備品櫃」　被阻止嗆店員：又不是不買

▲賴薇如與邱樂偉去年登記結婚，時常分享恩愛照片。（圖／翻攝自賴薇如IG）

圖文／CTWANT

賴薇如去年與交往6年的圈外男友「Royal」邱樂偉登記結婚，夫妻倆時常分享出遊照片，感情看起來相當好。不過有讀者向時報週刊CTWANT爆料，日前在商場巧遇兩人，更目擊了邱樂偉的舉動遭店員制止，當場對店員表達不滿的過程。

▲有讀者直擊賴薇如與邱樂偉逛泡泡瑪特的店。（圖／翻攝自賴薇如IG、泡泡瑪特臉書）

8月2日晚間6點多，本刊讀者在新北市林口三井Outlet巧遇賴薇如夫妻，根據讀者描述，他們出現在泡泡瑪特的店，兩人想要選購某一款的盲盒，那款盲盒檯面上已經沒有貨，這時剛好有店員打開備品櫃，邱樂偉便詢問是否能拿取備品櫃的新品，店員告知需要確認必須稍等一下，便離開進行確認。

▲邱樂偉擅自打開備品櫃，店員見狀立刻制止。（圖／翻攝自賴薇如IG）

不過就在店員暫時離開時，讀者目擊邱樂偉疑似沒有經過店家同意，就直接打開放備品的櫃子，拿了他想要的盲盒之後放到購物袋中，店員發現後立刻前來阻止，但邱樂偉卻說：「我又不是不買！」更怪店員態度很差，雖然最後他真的有到櫃檯結帳消費，但據讀者描述現場氣氛還是略顯尷尬，而店員上前制止時已不見賴薇如的身影。

▲被店員制止後，邱樂偉的態度相當不好。（圖／翻攝自賴薇如IG）

其實賴薇如本身就是「奧客」的受害者，一定懂得遇上不依照店家規則的顧客有可能帶來麻煩或困擾，去年她與好友共同開設寵物友善餐廳，遇到3名客人謊稱是她的朋友，結帳時一群人拿出偽造的對話紀錄，要求店員給7折折扣，店員信以為真照做，晚間算帳時才驚覺有異，讓她相當火大，並與警方合作調查，以揪出涉案的詐騙份子。

▲賴薇如與朋友投資的寵物友善餐廳也曾被奧客所擾。（圖／單純夢想娛樂文創事業提供）

賴薇如與邱樂偉結婚一年多，當時找來陳喬恩、趙小僑等好姐妹當證婚人，她表示沒有浪漫的求婚儀式跟浮誇的戒指，兩人非常平靜地想跟對方攜手有一輩子，並開心說：「所以挑選了一個好日子，展開我的新身份～邱太太！」而35歲就凍卵的她也在努力做試管嬰兒，結果卻遇上機率極小的子宮外孕，不得已只好用藥讓囊胚萎縮，花了不少時間重新調養身體。

關於賴薇如老公邱樂偉在購物時疑似擅自打開備品櫃，被店員阻止後語氣不佳一事，本刊向賴薇如求證，但在截稿前未取得回應。

▲賴薇如結婚時找來好姐妹們當證婚人。（圖／翻攝自賴薇如IG）

