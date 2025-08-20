粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」！　王子幫遊美獨自現身

圖文／CTWANT

前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員江瑋琳（粿粿），因被網友發現與老公范姜彥豐在社群上已無互動，因而爆出兩人情變消息，有網友表示一直認為「有一種愛情叫做粿粿與范姜，倘若連他們也分手，真的沒辦法再相信愛情了」，可見四年來一直以來都是打著甜蜜牌的粿粿與范姜，在粉絲心中有多麼不可撼動的地位。

▲粿粿和范姜彥豐交往結婚四年多來一直是令人稱羨的一對。（圖／翻攝自IG／CTWANT）



2020年底時報周刊CTWANT曾獨家直擊事業運正旺的粿粿與台日混血男模范姜彥豐連番上演溫馨接送，浪漫遊車河完還一同返家，戀情因而曝光。2022年二月七日范姜彥豐忽然向粿粿求婚成功，本刊接獲爆料，指粿粿已懷孕兩個多月，不但因此放下大好的工作機會退出中信啦啦隊，甚至連五月之後的工作都已推掉準備當媽媽，本刊當時也曾捕捉到她在車上又吃又犯睏的孕婦行徑。

▲本刊過去曾捕捉到挺著孕肚的粿粿，含情脈脈地看著范姜彥豐，眼裡滿滿的愛。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

兩人當了父母之後，粿粿與范姜彥豐這對新手爸媽在女兒「小粿醬」約9個月大的時候得知女兒確診聽損，兩人抱頭痛哭，但他們知道沒有時間難過，便積極地參與聽力治療課程，回家後將上課所學到的教學技巧，運用於生活中與小粿醬互動，讓寶寶對聲音感到興趣，提早知道要對什麼聲音做反應。 而小粿醬人生中各種第一次的行為，也是他們最開心的回報。

去年父親節時，本刊也曾巧遇這對夫妻去逛街，但不知是否想節省家中開銷，逛了半天沒有買任何父親節禮物空手離開，最後還帶女兒去逛大賣場，對生活十分精打細算。

▲當了父母的粿粿與范姜彥豐也曾被本刊直擊逛街只看不買，對生活精打細算。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

原本以為粿粿和范姜會一直這樣甜蜜直到永遠，可是近期他們卻被死忠粉絲察覺出異狀，許久不見兩人同框，近日兩人生日都不見對方一起慶祝身影，也有粉絲發現，早在今年3、4月時，粿粿與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊時，就已不見范姜彥豐同行，似乎當時就已留下伏筆。

▲粿粿（前排左）經常分享與「王子（後排左）幫」成員的合影。（圖／翻攝自粿粿臉書／CTWANT）

由於粿粿與范姜彥豐年初時還有與王子等人一起到日本旅遊，但去美國就沒有范姜彥豐同行，粿粿在美國時發文坦言沒有與另一半及家人一起出遊，與簡廷芮都收到老公的「放風券」還嗨喊：「跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩。」甚至希望每年都有，不過此文不見范姜彥豐回應或按讚。如今演變成現在的狀態，也有不少網友覺得不意外。

▲粿粿曾與「王子幫」跑去美國旅遊，但老公范姜彥豐與女兒小粿醬並未同行。（圖／翻攝自IG／CTWANT）

對於粿粿、范姜彥豐兩人夫妻關係疑似生變，但卻始終未做任何說明解釋，令粉絲十分擔憂他們的狀態與小粿醬的未來生活會如何，粿粿所屬的經紀公司「好看娛樂」日前在《最強的身體》記者會上終於打破多日來的沈默，不過回應卻是表示：「沒有什麼可以回應給媒體。」

