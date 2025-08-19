獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐在2023年分手交往4年的女友阿乃，感情世界沈寂2年，如今身邊終於有了新戀情，有讀者向《ETtoday星光雲》爆料，19日晚間在西門町街頭遇見孫安佐和新女友約會，小倆口相當甜蜜，緊緊牽著手，在捷運站還依偎在一起，絲毫不避諱外人眼光，就如同熱戀般的小情侶。對此，孫安佐經紀人也回應了。

▲孫安佐新戀情曝光，大方放閃女友。（圖／讀者提供）

從畫面中可以看見孫安佐有了戀情後容光煥發，和女友有說有笑，兩人牽著手在西門街頭漫步，最後一起坐捷運回家。孫安似乎不在乎外人眼光，任由女方小手在身上游移，在公開場所抱緊緊，眼神裡瀰漫著粉紅泡泡，相當甜蜜。

據悉，孫安佐這次是帶著女友一起來觀看爸爸演出的電影《角頭－鬥陣欸》首映，似乎戀情早已公開化。對於孫安佐的戀情，經紀人證實表示：「就是感謝她也跟我一起照顧安佐。」至於兩人交往多久？經紀人則回應：「這個之後安佐再自己講。」

▲孫安佐目前狀態恢復不錯。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

事實上，孫安佐2023年情斷交往4年的阿乃，當時談到分手主因說，「愛讓我變軟弱，就這樣！」表示雙方即便分手還是好友，也並無情傷：「我看起來很chill，我本來就沒有情傷，本來就不是你恨我恨，大家都很好，不要互相綁住對方！」

阿乃過去和孫安佐出雙入對，狄鶯還滿意喊她「媳婦」，把她當成家人，感情被外界看好。不料，兩人當時爆出分手，阿乃還在個人社群媒體意有所指表示，「任何一切都不用再教育，不想在感情裡當個媽，想被照顧。」似乎在向外界宣布恢復自由身。