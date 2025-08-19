南珉貞騎隊旗挨轟自責落淚　認「被不安壓得透不過氣」發文曝心聲

記者蔡宜芳／綜合報導

中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員南珉貞日前捲入風波，因和李珠珢「騎隊旗」的舉動引發爭議，被轟帶衰輸球，兩人為此火速道歉。南珉貞19日發文再度提到此事，揭露在活動上落淚的心境，也保證未來會謹言慎行。

▲南珉貞日前因騎隊旗事件受到不少批評。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

南珉貞坦言，「騎隊旗事件」是她第一次在社群上看到那麼多關於自己的負面批評，「無論怎麼滑，映入眼簾的盡是批評與指責。」她也因此在面對滿場的球迷時，忍不住懷疑自己是否有資格站在場上，「那一刻，擔心與不安幾乎壓得我透不過氣。」

對於在活動上落淚，南珉貞表示，是因為心中有太多的感謝，也有徬徨、害怕與自責，「當我披上校花的榮譽背帶，抬頭望向台下時，我看到的是——依然選擇相信我、支持我的粉絲、同事與朋友們。那一瞬間，我再也無法克制情緒。」她也向粉絲致歉說：「若我的淚水打斷了頒獎的氛圍，或是我的失誤讓部分人失望，我真心表示歉意。」

▲南珉貞發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

經歷爭議後，南珉貞更加意識到自己的影響力，表示未來會更加謹言慎行，「努力以更成熟、負責的態度，去回應『悍將中學氣質系校花』這份榮耀，並以更好的樣貌站在大家面前。」她也保證接下來會盡快恢復活力，「因為我是台妹小南——沒什麼『南』得了我，加油！」PO文引來大票網友為她加油打氣。