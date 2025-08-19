ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／孫安佐街頭「愛的抱抱新女友」
鬼門開「十二大禁忌」
7組台灣高顏值星二代
郭富城將升格3寶爸！罕見談家庭觀「我非常傳統」　疼女兒曝：我會和她道歉

記者蕭采薇／台北報導

天王郭富城出道多年，事業成就輝煌，但他對家庭生活向來低調，鮮少在公開場合談論妻女。他在電影《無名指》中，飾演一位有著罕病女兒、卻遲遲無法振作的父親，日前郭富城為電影接受台灣媒體訪問，也少見的鬆口分享家庭點滴，更自我定位為一位「傳統」的男人。

▲《無名指》郭富城、許恩怡、鮑起靜。（圖／華映提供）

▲郭富城在《無名指》中，飾演自暴自棄的父親。（圖／華映提供）

郭富城在《無名指》中，飾演因為沒辦法面對女兒疾病，而選擇逃避的爸爸。他坦言，一開始完全不能理解角色的選擇，好幾次都差點和導演吵起來，因為在現實中，他是會為孩子付出一切。有兩個女兒，並即將升格三寶爸的郭富城說：「我對我女兒非常寵愛，我家庭觀念非常傳統。」

電影中一場隔著門和女兒道歉的戲，最令郭富城印象深刻，他說：「這場戲是我感覺非常傷痛的一件事，他很自責也不知道女兒會不會原諒他，但終於可以跟女兒坦誠，隔著門我們都已經淚流滿面。」

▲《無名指》郭富城、許恩怡、鮑起靜。（圖／華映提供）

▲郭富城在《無名指》中，面對罕病的女兒許恩怡，一開始是滿滿的無力感。（圖／華映提供）

現實中，儘管女兒還小，郭富城也以身作則，只要是自己不對，一定會跟女兒道歉，「我都會跟女兒說『對不起，是爸爸不對喔』但相反的，如果是女兒做錯，她要來跟我道歉，而且不能是調皮開玩笑的那種，這是家教，不能不認真對待。」

在《無名指》飾演郭富城女兒的許恩怡，是香港新崛起的女演員，戲約不對，同時也是80年的的「氣質女神」柏安妮的女兒。郭富城盛讚許恩怡的表演，「她全程坐輪椅，只能用聲音、眼睛表達情緒。我覺得她跟媽媽一樣很有天份，對我來說，她的確是個非常優秀的女演員。」

▲《無名指》郭富城、許恩怡、鮑起靜。（圖／華映提供）

▲《無名指》郭富城和影后鮑起靜有許多動人的互動。（圖／華映提供）

梁詠琪在片中客串演出郭富城的妻子，但從女兒小時候就拋棄她，也是個不負責任的媽媽。梁詠琪為了角色，還刻意與自己的女兒保持距離。郭富城說：「她戲外是一個非常偉大的母親，對她的女兒非常好，無微不至，為了這個角色，她在生活裡面改變生活的態度，把家人放一邊，是一種付出，這就是一個演員應該有的態度。

▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）

▲梁詠琪在《無名指》客串演出郭富城的妻子。（圖／華映提供）

不過郭富城自己並沒有採用這樣的方法，問到原因，他開玩笑說：「因為我功力夠啊！」但他再次稱讚梁詠琪，「她有3場戲，每場戲都非常重要，導演選她做我老婆，她演得非常好，非常的感人。」《無名指》將於9月19日在台上映。

 

