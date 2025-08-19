夏和熙年花百萬寵狗　談好友丫頭婚姻　「跟王惟立吃飯全說了」

記者葉文正／台北報導

金鐘節目類星光主持人夏和熙今天出席寵物健康守護聯盟記者會，坦言現在有五隻狗，每月所費不貲，要花一百萬元。而好友丫頭屢被傳婚姻生變，夏和熙也不忍了，現場說出實情。

▲夏和熙提到自己因為準備金鐘掉髮。（圖／記者葉文正攝）

夏和熙提到，「飼養的所有狗狗中，有一隻動膝蓋手術，還有一隻要摘除肛門腺，一年的金額光養狗就要七位數，因為每個月光拿藥要兩三萬元，還有營養品，幫牠們洗澡美容等等，很驚人，有時還請人家照顧，雖然已經有些寵物保險，但包含治療心絲蟲的費用就高達三十萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏和熙談丫頭夫妻感情狀況。（圖／記者葉文正攝）

夏和熙也說，養狗真的要看運氣，膝蓋手術看起來就很恐怖，上次本要幫狗狗手術，但八德路寵物醫院停電就暫時作罷，像這種寵物有沒有一定要開刀，都可以上平台諮詢，決定延緩或減輕，還有有些狗狗就不能麻醉，像法鬥鼻子比較短，若母狗生產來說就容易死掉。

▲夏和熙說包包要送給丫頭女兒。（圖／記者葉文正攝）

而他日前到法國視察，買了不少戰利品，並表示：「是在巴黎轉機，去逛二手店，買二手衣服，九月六日還有公益二手拍，我對二手蠻執著，可以再利用就很好。

而他也說，最近跟好友丫頭與王惟立夫妻吃飯，「一來是愛雅老公生日，是在猜愛雅性別，目前性別只有他們公司一個人知道，因為要準備性別趴，我們都希望是女生，我沒有生小孩打算，如果她生女兒，可以把我所有包包都給她，因為像自己小孩一樣，我姊姊小孩都男生就用不到包包。而他也提到丫頭與王惟立夫妻感情很好，不知道為何外界都要說他們婚變。

夏和熙坦言，準備紅毯每天壓力都很大，每天狂掉頭髮，「很早接到邀請我們參加，我也很快答應，才能針對人去做準備，自己也要讓膚質很緊緻，吃很健康，只吃魚跟雞肉還有飯，最後一天也是會吃麥當勞，已為已經胖不了了，但要高熱量維持體力，今年我自己沒有報名，去年在拍戲《對立》，主持紅毯其實還要倒貼，是想說也主持這麼多年了，想要挑戰不同工作，還是有在上班，並沒有不缺錢。

夏和熙上半年都是在努力自媒體，沒做實境秀也會經營自己，，下半年就是回到電視，也笑說埃及影片太多人看了，家族旅遊去郵輪，上半年台灣很多業配。