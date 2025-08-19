ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻悲痛證實

記者劉宜庭／綜合報導

香港電視台亞洲電視（亞視）前執行董事、名媛蔡一鳳的丈夫盛品儒（James）因肝癌病逝，享年48歲。他的妻子昨（18日）透過親屬聲明證實此噩耗，文中透露盛品儒離世時面帶微笑，並留下了一對年僅7歲的龍鳳胎兒女，令人無限悲痛與惋惜。

▲盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻蔡一鳳悲痛證實 。（圖／翻攝自蔡一鳳小紅書）

▲盛品儒（左）肝癌病逝，妻子蔡一鳳（右）悲痛證實 。（圖／翻攝自蔡一鳳小紅書）

蔡一鳳在聲明中，以「未亡人」的身份寫下對亡夫的無限思念，形容丈夫是「溫柔的革命者」，扛起盛家重擔、守護著她。她透露盛品儒在病榻上，仍心繫著她的慈善項目，奔波聯繫；兩人結婚多年爭吵次數屈指可數，他最後的叮嚀仍是溫柔地勸她「去休息一下吧」。

盛品儒也是一對7歲龍鳳胎子女樂芙（Lov）、樂林（Lorin）心中的慈父，聲明中寫道，孩子們會永遠記得爸爸是「永不拒絕的禮物提取機」，以及每日親送上學的溫暖笑容。即使在病重時，他仍在視訊中叮囑兒女：「暑假要玩得開心點。」

▲盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻蔡一鳳悲痛證實 。（圖／翻攝自蔡一鳳小紅書）

▲盛品儒留下7歲龍鳳胎兒女。（圖／翻攝自蔡一鳳小紅書）

據悉，盛品儒在今年6月才被診斷出罹患肝癌，病情惡化迅速，大部分時間都在加護病房與病魔抗爭。蔡一鳳回憶，丈夫在最清醒的時候，她曾播放他最愛的恰克與飛鳥（Chage and Aska）名曲《Say Yes》，盛品儒就在歌聲與家人、摯友的陪伴下安詳離去。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

盛品儒蔡一鳳

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

