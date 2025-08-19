邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

記者田暐瑋／綜合報導

韓國攝理教教主鄭明析因涉嫌性侵女信徒的案件2023年被紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球震驚。香港女星葉萱也是受害者之一，在續集《以倖存者之名》揭露，此前節目中播出的性侵錄音竟遭洩露，被允許供信徒試聽，讓她崩潰痛哭。

葉萱兩年前曾揭露韓國邪教攝理教教主鄭明析的惡行，遭遇大量網路霸凌，在續集《以倖存者之名》再次現身淚訴自己遭性侵的錄音外流，鄭明析律師向法院要求取得錄音檔，沒想到法院竟答應對方要求，還將音檔複製供信徒試聽，「他們叫信徒到律師事務所排隊聽那段錄音。」她痛心這如同二次傷害：「就像把我的內褲公開給大家看一樣。」

▲葉萱痛訴遭性侵音檔被公開。（圖／翻攝自YT）



[廣告]請繼續往下閱讀...

勇敢揭露邪教真相的葉萱，坦言從未想過承認受害會招來如此多的批評與謾罵，讓她身心俱疲，一度需要戴口罩外出避免被認出，最內疚的是對家人的影響，曾萌生輕生念頭：「如果有人願意殺了我，反而更好。」幸好母親及時勸阻，哭著求她：「妳死了，我也活不下去了。」在家人的支持下，葉萱決定堅強面對困境，繼續為正義而戰。

▲鄭明析。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）



經過漫長的抗爭，韓國攝理教教主鄭明析最終被判處有期徒刑17年，葉萱表示，雖然這17年刑期與她過去10年的痛苦相比，根本算不上是補償，但至少能阻止新的受害者出現，在紀錄片尾聲，播出了丈夫方力申向她求婚的片段及兩人婚禮的溫馨畫面，她向所有受害者喊話：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」期望能以自身經歷鼓勵更多受害者勇敢發聲。

▲葉萱和方力申甜蜜結婚。（圖／翻攝自YT）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。