陸女網紅撞臉FAKER！T1制服內藏低胸裝　網震驚：比AI還誇張

記者張筱涵／綜合報導

近期大陸微博上掀起一股戲劇性話題，被稱為「莎赫兒女版Faker」的造型成為焦點。因外形酷似英雄聯盟（League of Legends）南韓傳奇選手Faker（李相赫），卻搭配女性化裝扮，強烈的反差感引發網友熱議，甚至有人直言「抽象又詭異」。

▲▼大陸網紅莎赫兒撞臉FAKER。（圖／翻攝自X／T1LoL、微博）



主角莎赫兒原本是經營健身日常的網紅，過去主要以身材管理為內容。一次她在健身影片中戴著眼鏡現身，臉部輪廓意外被發現與Faker極為相似，引來不少網友留言調侃，隨後有人在評論區「出謀劃策」，建議她戴假髮、穿上Faker所屬隊伍T1的制服並直播打遊戲，莎赫兒乾脆照單全收，購入假髮與隊服，正式化身「女版Faker」。

戴上眼鏡、假髮與隊服後，莎赫兒的神態與Faker幾乎如出一轍，甚至有人誤以為是AI換臉。對比照在各大平台瘋傳，出現「李哥隆胸了？」「Faker擦邊」等調侃聲。有一次她更在T1制服外套下穿著性感低胸洋裝，拉下拉鍊的那一刻讓網友都嚇壞了。

然而，莎赫兒的身材曲線與女性化嗓音，與Faker冷酷的「大魔王」形象產生巨大割裂。更具爭議的是，她在直播中還嘗試女僕裝、黑絲襪等造型，讓網友直呼「同時對 Faker、女僕和LOL失去興趣」。

▲莎赫兒原本是健身網紅。（圖／翻攝自微博）



雖然外形神似，但莎赫兒的遊戲實力僅在白銀段位，與Faker的職業水準天差地別，這種「外貌高相似、技術低水平」的強烈反差，也意外成為二次討論的「反差萌」。

事件在網路上引發大量留言，有人笑稱「背後一定有高手指點」、「世界怎麼會有這麼像的人」，也有人直言「第一次看到她拉開拉鍊露出裙裝時，感覺比AI影片還荒誕」、「看得越久越不舒服，甚至沒有任何興趣」，還有網友總結：「太抽象了，這真的太抽象了！」