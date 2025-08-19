《最強的身體》太操！梁舒涵體能透支「現場淚崩」　修杰楷陷苦戰堅持完賽

記者孟育民／台北報導

全台最大型混合健身運動競技實境節目《最強的身體》，17日晚間8點於台視隆重首播，一開場就掀起熱烈討論，被譽為「台灣運動競技節目天花板」。首集賽事驚喜連連，男子單人賽部分，法比歐意外殺出重圍，以堅強的意志力和爆發力，擊敗多位勁敵，讓評審團與現場觀眾跌破眼鏡，一舉奪下「最強的身體」稱號。

▲《最強的身體》播出首集，法比歐殺出重圍。（圖／好看娛樂提供）

其中最讓人動容的橋段，莫過於《女兵日記》演員梁舒涵挑戰扛沙包時，因體能透支一度情緒崩潰、淚灑賽場。就在她幾乎想要放棄的瞬間，場邊所有選手集體為她加油打氣，甚至陪伴她一起完成最後200公尺的衝刺。梁舒涵最終搞笑扭腰擺臀抵達終點，這份堅持不放棄的精神，令全場觀眾熱淚盈眶。

▲梁舒涵一度體力不支淚崩。（圖／好看娛樂提供）

另一位選手修杰楷則在「大魔王關卡」雪橇機前陷入苦戰，雖然過程艱辛，但他沒有半途而廢，最終堅持完賽。挑戰結束後，他更對節目組霸氣放話：「我還要再來挑戰！」，展現出不服輸的精神與突破自我的決心。





▲▼修杰楷堅持完賽。（圖／好看娛樂提供）