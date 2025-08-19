11歲妮妮日本追星驚魂！綠燈過馬路「那對夫妻Kim警覺危險」救全家

記者劉宜庭／綜合報導

知名網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）時常分享一家四口的溫馨生活，深受粉絲喜愛。近日，他們為了幫女兒妮妮一圓追星夢，特地全家飛往日本參加音樂祭，不料卻在途中遭遇驚魂一刻，他們在綠燈時過馬路，竟險些被一輛加速右轉的遊覽車輾過，所幸老公Kim靠著「第六感」神反應，一個猛拉的動作才救了全家人的性命！

Nico 16日發文還原了這場「又可怕、又熱血的一天」。她表示，為了讓女兒妮妮能親眼看到最愛的韓國女團i-dle，全家頂著高溫，一大早從東京奔赴千葉的ZOZO海洋球場。就在他們準備過馬路時，雖然行人號誌已轉為綠燈，但Kim卻突然感覺右前方的遊覽車有異狀。

Nico寫道：「照理來說遊覽車應該會減速，但不知道為什麼爸爸有種第六感，下意識猛力把弟弟的娃娃車往後一拉，又用左手把我往後推。」沒想到這個動作真的救了他們，因為遊覽車不但沒有減速，反而直接加速右轉，「車身就這樣擦過去還壓上了我們剛剛站著的位置！」

一家人當場嚇傻，遊覽車司機也滿臉驚恐地用手勢道歉，他們才意識到，「因為日本是右駕，所以司機從頭到尾根本沒看到我們」。Nico餘悸猶存地表示：「真的只差一秒，後果不敢想像。」並對老公的警覺和神反應充滿感激：「總是給我們滿滿的安全感，在最危險的時候，用力守護著我們全家。」

雖然經歷了生死一瞬間，一家人驚魂未定，但為了妮妮圓夢，仍繼續趕往演唱會場地。在一番波折後，他們幸運地在開演前5分鐘趕到，還站到了搖滾區的絕佳位置。看著女兒在烈日下，激動地看完整場40分鐘的表演：「這不只是妮妮的夢想，也是我們全家一起完成、永遠難忘的一段回憶啊！」

「當然能近距離看到i-dle酷暑中依然全力唱跳，真的太厲害了，雖然今天一度經歷非常恐怖的驚險場景，但最後能讓妮妮順利追星成功，也被現場的熱血與音樂拉回情緒，這絕對是一個難忘又開心的經驗。」Nico也藉這次經歷提醒粉絲，過馬路時一定要左右察看，安全永遠至上。

【全文】

今天真的是一場又可怕、又熱血的一天

（差一點後果不堪設想）

起因是這樣…為了陪妮妮完成她的追星夢，我們全家頂著超級高溫，一大早從東京出發，搭車、轉車一路奔到 ZOZO 海洋球場。

因為今天在東京舉辦的 Summer Sonic 音樂祭，有妮妮最愛的 「i-dle」演出 40 分鐘。

她平常在家就很愛聽她們的歌、看舞蹈影片，所以這次能親眼看到偶像登台，她真的非常期待。

驚險的一秒

就在我們趕路準備過馬路時，站在人行道邊等綠燈，人行綠燈號誌一亮，我們正要踏出腳步，爸爸突然看到右前方一輛大遊覽車準備右轉過來。照理來說遊覽車應該會減速，但不知道為什麼爸爸有種第六感，下意識猛力把弟弟的娃娃車往後一拉，又用左手把我往後推（妮妮剛好站在最後面）。

沒想到…這個動作真的救了我們

因為遊覽車不但沒有減速，反而直接加速右轉，車身就這樣擦過去還壓上了我們剛剛站著的位置！！！

那一瞬間…爸爸還看到司機滿臉驚恐，不停用手勢道歉，我們才意識到「因為日本是右駕，所以司機從頭到尾根本沒看到我們」！！！

車子呼嘯而過後，我整個人才回過神來，嚇到直念：「阿彌陀佛、阿彌陀佛…」

真的只差一秒，後果不敢想像～

非常非常感謝老公的警覺和反應，因為他這一個動作，才讓我們全家能平平安安

雖然驚魂未定，我們還是繼續往舞台趕去，但因為場地實在太大，光是找到正確舞台就花了一個多小時，一度擔心會趕不上，幸好最後在開演前五分鐘，我們衝到了舞台區，還幾乎站到搖滾區的位置

妮妮毫不猶豫直奔前排，在烈日下完整看完 40 分鐘的演出、弟弟則在娃娃車裡遮陽一邊享受音樂、而我跟老公則是心裡仍然餘悸未消，但同時又滿滿感恩與感動….

畢竟這不只是妮妮的夢想，也是我們全家一起完成、永遠難忘的一段回憶啊

當然能近距離看到 i-dle酷暑中依然全力唱跳，真的太厲害了

雖然今天一度經歷非常恐怖的驚險場景，但最後能讓妮妮順利追星成功，也被現場的熱血與音樂拉回情緒，這絕對是一個難忘又開心的經驗

（好像在洗三溫暖）

今天最大的感受就是：

除了偶像、音樂和熱情，更要感謝老公。

總是給我們滿滿的安全感，在最危險的時候，用力守護著我們全家

也想藉這次經歷提醒大家….

不管在哪裡，不管號誌是什麼顏色，過馬路一定要多一份心，左看右看，安全永遠最重要。

