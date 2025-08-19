嘴砲捲桃色風波！林立遭威脅250萬封口費　反告妨害自由結果出爐

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽奪冠功臣之一、樂天桃猿隊長林立在今年初陷入桃色糾紛，他因和大學同學邱女聊天嘴砲，遭到邱女的前夫何男索取250萬元的封口費。消息曝光後，林立提告反擊，但日前妨害自由一案因證據不足，何男獲不起訴處分。

▲樂天桃猿隊長林立正值多事之秋，除了不斷因傷缺陣，他控告向他索取封口費的何男，也獲不起訴。（圖／翻攝自林立IG／鏡週刊）



林立最快明年球季結束，就能取得自由球員資格，屆時勢必引來各隊搬錢搶人，但已婚的他因和大學同學邱女在世界12強賽事期間聊天，對話內容遭到邱女前夫截圖，揚言要爆料，不然就請林立「拿出誠意」解決。而林立聲明並無踰矩行為，並對何男提告，其中一項是妨害自由，但告訴結果出爐，對方獲不起訴。

▲林立是樂天桃猿隊長，今年獲續約，年薪逼近千萬元。（圖／翻攝自中華職棒臉書／鏡週刊）

告人不成 又遭控性騷

本刊接獲此案的處分書，其中寫著「上述被告因妨害自由案件，業經偵查終結，認應為不起訴之處分。」據悉，由於當時林立和何男約在北市內湖星巴克咖啡廳談判，林立認為自己行動遭到約束，以此理由向何男提告，但因證據不足，無法成案。

▲林立和大學女同學嘴砲，竟遭女方前夫截圖，並要求拿出「誠意」解決。（圖／讀者提供／鏡週刊）

但林立和何男間的糾紛相當複雜，雙方之間還另有訴訟進行中，尚無法蓋棺論定，且林立大學同學邱女，也是嘴砲事件的主角，竟還反告林立性騷擾，總之這些糾葛，恐怕讓林立在球季之中感到相當煩心。

▲不起訴書上寫著林立提告何男「妨害自由」。（圖／讀者提供／鏡週刊）

回顧這起事件，去年12強賽事如火如荼進行中，邱女多次主動敲林立聊天，雙方對話中講到，「妳是有要來喔？」女方則回：「拐我去飯店」，林立又回嘴：「哈哈妳在那邊，會腿軟的」等語，且雙方多是使用「閱後即焚」模式，讓邱女前夫很不滿，找上林立要協商此事。

腳踝受傷 辭退明星賽

後來中華隊奪冠，林立凱旋歸國之後，隨即跟何男約在內湖的星巴克談判，林立對何男表明：「你希望怎麼做？」而何男則指了桌上的咖啡和蛋糕說：「這樣250。」雖未言明是250元，或其實指的是250萬元，總之雙方就此協商破裂，林立則直接跟警方報案。

▲林立在世界12強賽事中表現出色，入列台灣英雄。（圖／中華職棒提供／鏡週刊）

▲已婚的林立育有2個小孩，一家和樂，老婆在桃色風暴中成為他的最大支柱。（圖／翻攝自林立IG／鏡週刊）

此事並沒有損及林立的英雄光芒，只是近來風波頗多，4月初他比賽傷到腳踝，下到二軍養傷，因他認為以自己的狀況，留在一軍對其他球員不公平，展現隊長風範。而林立原本被分配到明星賽台灣隊的陣容中，也因此辭退，近來已重回一軍陣容。

