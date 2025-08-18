YTR福爾思庭「遭前任指控偷吃」　本人揭分手內幕：我沒有劈腿

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber福爾思庭先前揭密分享上心靈課程的內幕引發熱議，最近她被前男友指控疑似劈腿，消息一出立刻在網路上掀起討論。為此，她稍早在IG發文澄清了，同時也公開與前男友分手的內幕。

▲福爾思庭遭前任指控劈腿。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

福爾思庭坦言原本不打算分享分手細節，但由於外界流傳不少誤解，甚至出現公開討論及指控，讓她認為身為當事人有責任出面澄清，同時也強調，自己沒劈腿。福爾思庭解釋事件源於一個在交往前已談好的商業合作「猛男秀」拍攝，她在交往後也再次告知，並確認對方接受才進行，只是雙方對工作的價值觀有落差，最後才選擇以和平方式結束關係。

▲福爾思庭親自澄清分手傳聞。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

對福爾思庭而言，那場猛男秀演出只是在公開場合的表演，並沒有任何隱瞞。她再次重申，「這段關係中沒有任何背叛，更不存在所謂的劈腿」，僅僅是雙方在理解與立場上出現分歧，導致緣分畫下句點。最後，福爾思庭感謝願意聽她說明的人，並表示這將是自己最後一次針對此事回應。她透露已收到對方的道歉訊息，對方也刪除了所有與她相關的影片，「希望這段誤會就此告一段落， 讓彼此都能帶著成長與祝福，往前走。」