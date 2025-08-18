賓賓哥不忍了！提告圤智雨「求償千萬」　揭AJ哥家人對話...還原恐嚇真相

記者孟育民／台北報導

網紅賓賓哥因長期投入公益活動而廣受關注，近期屢遭爭議纏身，與另一公益網紅AJ哥的矛盾更是引發議論，對於AJ哥稱家人遭威脅，賓賓哥澄清並未涉入此事。但AJ哥情緒激動地宣布與賓賓哥「切割」，不再同台合作。對此，賓賓哥不忍再沉默，決定親上火線，在社群預告將公開關鍵對話，完整還原事件始末。

▲賓賓哥公開關鍵證據。（圖／翻攝自IG）

賓賓哥透露，AJ 哥口口聲聲稱「父母被恐嚇」，其實真相並非如此。根據對話紀錄，事情根本是因粉絲看不下去、過度「下指導棋」，甚至造成騷擾。AJ 媽媽親口證實，這些行為稱不上恐嚇，並直言：「講恐嚇，未免太誇張！」對話中更能看出，AJ 父母對「乾爹」表達滿滿尊敬與感念，甚至直言「如果乾爹放棄 AJ 哥，社會就亂掉。」顯見外界傳言與事實存在巨大落差。

賓賓哥進一步指出，圤智雨與 AJ 哥因巨大利益而結盟，更因為圤智雨握有不利資料，AJ 哥不得不配合演出。對於這場風波，泰霸集團也已表態，將對圤智雨提出誣告訴訟，並求償名譽損失1000 萬元。

▲賓賓哥向圤智雨求償千萬。（圖／翻攝自圤智雨、賓賓哥臉書）

他沉重表示：「社會有光明面，也必然存在陰暗面。很多人走不出困境，是因為自己沒有真正想改變命運的心。」賓賓哥直言，這一路看到人性百態，有溫暖也有陰暗，感謝粉絲送暖支持，但更提醒自己與團隊不能被動搖，「我們不能停下來。」