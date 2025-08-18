半年零工作⋯黃鐙輝突「行程滿檔」親吐心態變化

記者許逸群／台北報導

藝人黃鐙輝近月來工作行程滿檔，無論在綜藝節目、戲劇作品或是電影宣傳等活動中，都能看到他的身影，次數多到讓他跟記者互虧「每天都看到你」。他今（18日）出席新節目《菜鳥仔NICE PLAY》記者會，場邊也見到老婆萁萁與岳母萁媽，他開玩笑地說：「他們出現是來收錢的！」

▲黃鐙輝與若潼搭檔主持《菜鳥仔NICE PLAY》。（圖／公視台語台提供）

事實上，黃鐙輝坦言，無論工作多寡，他從來不管收入狀態，全權交由家人處理，偶爾才會詢問家中經濟狀況。去年下半年才經歷「零工作」的他坦言，年輕時，曾因為工作被排太多而感到不滿，但成家立業有更多責任在身上後，他表示自己逐漸變得成熟，「很怪，心態變了，就覺得一切沒有那麼難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然難免將疲累掛在嘴邊，但黃鐙輝其實相當樂在其中。他笑說，這些年來橫跨節目、戲劇與電影，其實也希望有天能與「金曲」沾上邊，一旁的嘎嘎也力邀他一起合作。

▲節目《菜鳥仔NICE PLAY》記者會。（圖／公視台語台提供）

記者會上，黃鐙輝是大前輩，但訪談聊完自身的部分後，他盡可能不插話，多數是做補充的角色，讓身旁的搭檔若潼，以及近期逐漸再從幕後轉到幕前的嘎嘎多做分享，就像若潼所言，「鐙輝哥從之前的節目就很照顧我們。」黃鐙輝笑說，接下來確實還有許多行程，也即將備戰10月的金鐘獎紅毯主持。