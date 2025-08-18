愛雅懷孕3月「身體出現驚人變化」！老公親下廚獨寵她 胎兒現況曝

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，沒想到事隔兩年多，她14日在社群網站證實懷孕的好消息，讓演藝圈好友和粉絲都又驚又喜。有趣的是，她18日吐露了身體近來的明顯變化，引起不少孕媽咪的共鳴。

▲愛雅形容自己懷孕後變大食怪了。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅在Instagram限時動態透露，懷孕後的她變成了「大食怪」，每天都要吃高達五餐。稍早，她分享了18日吃的第一餐，是老公親手料理的番茄雞胸馬鈴薯，字裡行間滿是甜蜜。

▲老公親自下廚寵愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



事實上，愛雅曾坦言懷孕前3個月的不穩定性，以及身體、心理的變化，確實讓生活多了無數的「為什麼」與「怎麼辦」。值得慶幸的是，她和女兒目前一切安好。

▲愛雅懷孕已滿3個月。（圖／翻攝自Facebook／愛雅）



愛雅懷孕後，獲得了不少朋友的祝福。丫頭一得知就不禁紅了眼眶，阿喜同樣驚訝到一度說不出話，劉品言也興奮直呼：「看來我的孩子自己帶朋友來了！」看到朋友們的真實反應，她才體會到原來「愛的火力可以這麼滿」。