王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光

▲ 王心凌北京開唱。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」北京站連嗨三晚，她以十套全新造型驚豔亮相，從浪漫的紫色公主裙、活力橙色花苞裙到優雅藍色美人魚裙，每次登場都引發全場尖叫，不過演出第一天結束，她便因身體不適，連吐四次，緊急送醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 王心凌北京站邀請潘瑋柏、周深助陣當嘉賓。（圖／天晴娛樂提供）

儘管如此也絲毫不影響她第二天的完美演出，她在舞台上笑著和觀眾們提起這件事，還開玩笑安撫大家不要擔心，更是直接表示：「我這兩天的好朋友是白粥和白吐司，但是大家不用擔心，我已經好很多了。」還用「不吃吐司邊」的梗cue到她演出的經典角色查美樂。

而首日特別來賓竟是時隔十五年完整回歸的歌曲H小姐《Happy Loving》，全新編曲讓全場觀眾彷彿墜入甜蜜舞池。王心凌多年好友潘瑋柏驚喜現身，兩人合唱跳《熱愛》，每個可愛舞步都讓全場尖叫，潘瑋柏加入的rap改編，更為歌曲注入新能量，令粉絲直呼驚豔，也期待兩人未來能有更多合作。

壓軸第三晚，實力唱將周深強勢助陣，與王心凌夢幻合唱《大眠》，歌聲與光影交織，深情款款觸動全場淚點，兩人互動更是幽默又溫暖，周深妙語如珠，而王心凌更是誇讚道：「周深在我心裡一直都是唱商高、EQ高、智慧高的歌手。」

