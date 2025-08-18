全球漢寶大串聯跨海追愛！許光漢退伍首作祭出「超狂福利」抽機票

記者黃庠棻／台北報導

「亞洲男神」許光漢主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映，預告中他對女主角袁澧林深情告白「你不來，我就飛過去找你！」瞬間融化大批粉絲的心，現在，全世界的「漢寶」（許光漢粉絲名）都有機會「飛」過來台北及香港，與許光漢面對面互動圓夢。

▲許光漢、袁澧林主演的《他年她日》即將在10月3日上映。（圖／甲上娛樂提供）

片商甲上娛樂宣布與星宇航空共同舉辦「你不來，我就飛過去找你」全球粉絲大串聯活動今天正式啟動，邀請影迷們跨海追愛，只要與官方指定的應援手幅合照、上傳社群，完成活動步驟，台灣粉絲將有2名幸運得主享有「台北-香港來回機票＋香港與台北雙首映會」的夢幻聯票組合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有高達50名影迷可成為台北首映會座上賓，而海外影迷則有機會獲得免費機票，從世界任一城市飛往台北參加《他年她日》首映會，讓追星熱潮真正「無遠弗屆」。

▲許光漢、袁澧林主演的《他年她日》即將在10月3日上映。（圖／甲上娛樂提供）



《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊斥資億萬台幣傾力打造，結合奇幻與動人愛情，並融入壯闊的視覺特效，呈現出兩個時空交錯、重力失衡的世界。

許光漢與袁澧林這對「光林CP」堪稱年度最具話題性的銀幕情侶檔，許光漢飾演的薯仔傾盡一生癡心守候命定情人安晴，從年少純真熱情到成年深情穩重甚至逐年老去，袁澧林飾演的安晴容貌與年齡則幾乎停滯不變，內心卻因薯仔闖入生命動搖不已，兩人在片中的對手戲層次豐富，搭配奇幻的時空設定及細膩的情感描繪，被網友譽為東方版《班傑明的奇幻旅程》與《顛倒世界》的結合，引爆高度期待。

▲許光漢、袁澧林主演的《他年她日》即將在10月3日上映。（圖／甲上娛樂提供）



《他年她日》背景設定在一場毀天滅地的大地震之後，世界被「重力牆」一分為二，「優日區」與「長年區」的時間與重力規則截然不同——優日區的一天，相當於長年區的一年。許光漢飾演的「薯仔」生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區，與陳澤耀飾演的弟弟「番茄」相依為命。

▲許光漢、袁澧林主演的《他年她日》即將在10月3日上映。（圖／甲上娛樂提供）

一次工廠意外中，13歲的薯仔被來自優日區的實習醫生安晴拯救，這次相遇，成為改寫他一生命運的起點。電影上映適逢中秋連假，勢必成為今年最受關注的奇幻浪漫愛情電影。