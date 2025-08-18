林千又海外舉辦婚禮！　老公正面首曝光「深情擁吻」致詞逼哭在場賓客

記者孟育民／台北報導

女星林千又去年11月曬出無名指被鑽戒套牢照片，證實已經答應男友求婚，小倆口在今年3月登記結婚，並透露未婚夫Jeon是史丹佛博士。然而終於在昨（17日）在夏威夷舉辦婚禮，林千又在IG限時動態曬出多張現場照片，她身穿絕美白紗，甜吻老公，也首公開Jeon正面照片，幸福喊：「我必須說，能當我老公實在太偉大了！」

▲林千又在夏威夷舉辦婚禮，老公Jeon正面首曝光 。（圖／翻攝自林千又IG）



林千又終於舉辦婚禮，在一票親友的見證下在夏威夷甜蜜完成終身大事。Jeon在婚禮上深情致詞也感動在場賓客，畫面中兩人深情擁吻，猶如童話故事中的公主與王子，讓親友落淚說：「確認過這是嫁給愛情的樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林千又和老公擁吻，相當幸福 。（圖／翻攝自林千又IG）

事實上，林千又今年3月14日到戶政登記結婚，對方是她口中的Dr.Jeon，她當時向《ETtoday星光雲》透露：「未來婚禮應該會辦在南法，他是史丹佛博士，相當優秀，治癒了我的身心，我們有共同興趣，這很重要。」據了解，Jeon是亞裔美國人，常常能引導林千又的心靈，讓她非常傾心。

而對於兩人為何會締結連理，林千又則表示，不管過去發生什麼事情，對方都能理解跟接受自己的過去，不會去計較與在乎，「他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的，他給我了平靜的港口，我覺得這個很重要，所以要越努力才會越幸運。」而談到兩人會一見定終身的原因，她也提到：「他爸媽很喜歡我，我爸媽也很喜歡他，我們家庭背景比較像，我是他第一個帶回家的女生。」