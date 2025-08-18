ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫燕姿高雄開唱「請到五月天」
鬼門開倒數！「3生肖3星座」易卡陰
賭王千金何超雲爆分手未婚夫！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

夏克立 黃嘉千 葛斯齊 江蕙 朴寶劍 王晶 張柏芝 謝霆鋒

分手玉木宏閃嫁日本國腳！　加藤羅莎閃電宣布離婚…14年婚姻告終

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星加藤羅莎因拍攝婚紗雜誌廣告爆紅，隨後演出多部日劇、電影，戲外情史豐富，曾與玉木宏交往，又曾與赤西仁傳緋聞，2011年帶球閃嫁日本國腳松井大輔，婚後跟著老公遠住法國。而她近日接受電視節目專訪，親口說已經離婚，結束14年婚姻，但雙方仍同住一個屋簷下，前夫更說「離婚只是一張紙」，一連串告白震撼日網。

▲▼加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

▲加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

據日媒《報知新聞》報導，加藤羅莎於2011年6月22日，也是26歲生日當天，閃電宣布嫁給當時效力於法國球隊的松井大輔，且已經懷孕4個月，由於她與玉木宏交往多年，最終與松井大輔步入婚姻，閃婚更添話題性。她與松井大輔2010年秋天相識，交往半年期間有4個月都用Skype聯絡，只有男方短暫返日期間約會，因此被形容「Skype婚」，婚後逐漸淡出演藝圈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

▲加藤羅莎2011年閃嫁日本國腳松井大輔，且當時已經懷孕4個月。（圖／翻攝自X）

加藤羅莎婚後隨著松井大輔在海外征戰各大球隊，從法國到保加利亞、波蘭一路輾轉，在異鄉迎接兩名兒子的誕生，展現堅強的一面。多年來夫妻倆聚少離多，婚姻生活並非一帆風順，但仍攜手走過長達十餘年的歲月。

不料加藤羅莎在昨日（17）播出的節目中，親口透露已經離婚「除去戶籍了」，雖然仍住同個屋簷下，但雙方見面的頻率變很少，而松井大輔也透過影片訪談證實離婚，語氣平靜強調「我們依然住在一起，（離婚）只是一張紙的問題而已」。他坦言結婚、離婚對彼此生活沒有太大差別，孩子雖然會因成長而逐漸獨立，但雙方的關係不會改變。雖然婚姻走到盡頭，但兩人似乎以另一種形式延續親密聯繫。

▲▼加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

▲▼加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

▲加藤羅莎親口透露已經離婚一段時間，雙方仍住一起但鮮少見面。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

加藤羅莎松井大輔

推薦閱讀

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

15小時前

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」！　夜店續攤30分冒雨趕回家

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」！　夜店續攤30分冒雨趕回家

2小時前

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

8/16 14:41

高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口

高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口

15小時前

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

14小時前

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀！　爆19歲就罹癌：我的歌聽一首少一首

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀！　爆19歲就罹癌：我的歌聽一首少一首

10小時前

霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

18小時前

直擊／粉絲原地乖乖坐好！朴寶劍下台零暴動哭了：大家有守約⋯

直擊／粉絲原地乖乖坐好！朴寶劍下台零暴動哭了：大家有守約⋯

13小時前

蔡依林晚上9點半就睡覺！實測3天成效超猛　網照做認證：真的有差

蔡依林晚上9點半就睡覺！實測3天成效超猛　網照做認證：真的有差

22小時前

賭王千金何超雲爆分手消防員未婚夫！　1000天紀念照全消失

賭王千金何超雲爆分手消防員未婚夫！　1000天紀念照全消失

10小時前

星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

9小時前

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

8/16 20:47

熱門影音

霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
范丞丞遭私生飯追車衝撞

范丞丞遭私生飯追車衝撞
李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
霍建華睽違10年在台灣受訪

霍建華睽違10年在台灣受訪
李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

5566聚會全聊別人！近況靠媒體才知　五月天促成合體...小刀：想去鳥巢

5566聚會全聊別人！近況靠媒體才知　五月天促成合體...小刀：想去鳥巢

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

看更多

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

即時新聞

剛剛
剛剛
29分鐘前0

直擊周渝民、張鈞甯現身西門町！沿著戲院人龍走…兜售電影票全被拍

1小時前42

福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！LINE對話曝光…發文回應

1小時前0

8月18日星座運勢／魔羯遇真愛　水瓶遇貴人送財

1小時前22

分手玉木宏閃嫁日本國腳！　加藤羅莎閃電宣布離婚…14年婚姻告終

2小時前24

唐綺陽運勢／雙魚可以告白了！天蠍「適合先獨處」射手人緣太好要小心

2小時前730

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿！　夜店續攤30分冒雨趕回家

4小時前22

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

9小時前64

星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

9小時前56

63萬YTR赴泰11天「挑戰越野拉力賽」　過程超極限：做夢都在報路

9小時前813

李連杰突曬病床照嚇壞粉絲　「2年前確診甲亢」親揭住院原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 夏克立爆「睡女粉射後不理」
    15小時前2820
  2. 林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分
    2小時前1430
  3. 不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙
    8/16 14:41421
  4. 高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口
    15小時前241
  5. 王晶曝張柏芝婚變內幕「在片場抱怨謝霆鋒」
    14小時前87
  6. 金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀
    10小時前185
  7. 霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時
    18小時前4
  8. 直擊／粉絲原地乖乖坐好！朴寶劍下台零暴動哭了：大家有守約⋯
    13小時前401
  9. 蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　
    22小時前4421
  10. 賭王千金何超雲爆分手消防員未婚夫！
    10小時前64
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合