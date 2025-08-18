分手玉木宏閃嫁日本國腳！　加藤羅莎閃電宣布離婚…14年婚姻告終

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星加藤羅莎因拍攝婚紗雜誌廣告爆紅，隨後演出多部日劇、電影，戲外情史豐富，曾與玉木宏交往，又曾與赤西仁傳緋聞，2011年帶球閃嫁日本國腳松井大輔，婚後跟著老公遠住法國。而她近日接受電視節目專訪，親口說已經離婚，結束14年婚姻，但雙方仍同住一個屋簷下，前夫更說「離婚只是一張紙」，一連串告白震撼日網。

▲加藤羅莎摘婚戒受訪，透露已經與日本國腳松井大輔離婚。（圖／翻攝自X）

據日媒《報知新聞》報導，加藤羅莎於2011年6月22日，也是26歲生日當天，閃電宣布嫁給當時效力於法國球隊的松井大輔，且已經懷孕4個月，由於她與玉木宏交往多年，最終與松井大輔步入婚姻，閃婚更添話題性。她與松井大輔2010年秋天相識，交往半年期間有4個月都用Skype聯絡，只有男方短暫返日期間約會，因此被形容「Skype婚」，婚後逐漸淡出演藝圈。

▲加藤羅莎2011年閃嫁日本國腳松井大輔，且當時已經懷孕4個月。（圖／翻攝自X）

加藤羅莎婚後隨著松井大輔在海外征戰各大球隊，從法國到保加利亞、波蘭一路輾轉，在異鄉迎接兩名兒子的誕生，展現堅強的一面。多年來夫妻倆聚少離多，婚姻生活並非一帆風順，但仍攜手走過長達十餘年的歲月。

不料加藤羅莎在昨日（17）播出的節目中，親口透露已經離婚「除去戶籍了」，雖然仍住同個屋簷下，但雙方見面的頻率變很少，而松井大輔也透過影片訪談證實離婚，語氣平靜強調「我們依然住在一起，（離婚）只是一張紙的問題而已」。他坦言結婚、離婚對彼此生活沒有太大差別，孩子雖然會因成長而逐漸獨立，但雙方的關係不會改變。雖然婚姻走到盡頭，但兩人似乎以另一種形式延續親密聯繫。

▲加藤羅莎親口透露已經離婚一段時間，雙方仍住一起但鮮少見面。（圖／翻攝自X）