孫燕姿：我最一開始的地方是台灣！　最終場加碼驚喜寵爆台粉

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿今（17日）在高雄巨蛋進行第二場「就在日落之後」高雄巨蛋演唱會，也為這次高雄演出劃下句點。她前一天才感性告白：「來到高雄讓我想到，我最一開始的地方是台灣。」今她唱完表定最後一首歌曲〈日落〉後，又連續驚喜加碼安可〈尚好的青春〉、〈開始懂了〉，讓在場萬名歌迷狂喜不已，果然超寵台灣粉絲。

▲孫燕姿自嘲穿「枕頭裝」。（圖／Make Music提供）

孫燕姿昨進行到第三段演出時，穿著一身宛如厚棉被的「枕頭裝」，她打趣自嘲：「你們喜歡我的枕頭裝嗎？」接著又玩諧音梗，「我發現啊，高雄的天氣粉『乾』。」接著說自己這趟高雄行吃了粉「肝」、虱目魚、控肉、清粥小菜，但聽到台下歌迷高喊的美食，她笑說：「怎麼覺得我好像要再來一次，很多東西沒吃到。」

接著孫燕姿又說：「其實我覺得，吃得好睡得飽，在我這個年齡，是很重要的一件事，可是很難，以前每次唱歌都不想睡覺，其實睡覺比吃飯重要，早點睡，就可以早點有個〈完美的一天〉！」雖說是為了鋪梗下一首演出的〈完美的一天〉，但也剛好和好友蔡依林最近提倡的「晚上9點半睡覺會變美」不謀而合。

▲孫燕姿高雄演唱會其中一套造型相當童趣。（圖／Make Music提供）

可愛的是，今天台下有一名小女孩被家人打扮的和孫燕姿一模一樣，立刻吸引天后注意，開心直問：「你怎麼穿的跟我一樣！」本來想邀小女孩上台，結果小女孩一下害羞了起來，緊抱著媽媽不鬆手，直到她唱〈祝你開心〉時才在媽媽陪同下登台，讓有育有一對可愛兒女的孫燕姿再次被融化，邊唱邊摸摸需要小女孩的頭，畫面超溫馨。